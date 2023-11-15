صندوق الحماية الاجتماعية ينظم أول اللقاءات التعريفية

مسقط ـ العُمانية: نظَّم صندوق الحماية الاجتماعية أمس أول لقاءاته المباشرة للتعريف بمنافع الحماية الاجتماعية، وآليَّة التسجيل للحصول على هذه المنافع حسب ما نظمها قانون الحماية الاجتماعية بديوان عام محافظة مسقط.

تناول اللقاء التعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية، التي تشمل برامج وسياسات تهدف إلى توفير الحماية للأفراد والأسرة من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة، والحديث عن المنافع التي تضمنها قانون الحماية الاجتماعية، وهي منفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة دعم دخل الأسرة ومنفعة الطفولة ومنفعة كبار السن، وآليَّة التسجيل للحصول على هذه البرامج والمنافع وشروط الحصول عليها. ويُعد صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد موحد يسعى لضمان استدامة الموارد.

وترتكز المنظومة على النظام الأساسي للدولة، والتوجهات الوطنية، ورؤية عُمان 2040 الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرفاه للمواطنين.

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