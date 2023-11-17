مشروعات خدمية وتنمية شاملة فـي مختلف القطاعات بمحافظة ظفار

■ رصف 84 كم من الطرق الداخلية وتطوير الخدمات بالمواقع السياحية

■ اعتماد مشروع ازدواجية شارع السلطان قابوس بـ18 مليون ريال عماني

صلالة ـ العُمانية: تشهد محافظة ظفار أُسوة ببقية محافظات سلطنة عُمان تنميةً شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية والسياحية وتسارعًا في جهود توظيف الميزات النسبية للمحافظة والاستفادة منها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية الطموحة عُمان 2040. وشهدت بلدية ظفار خلال العام الحالي العديد من المشروعات التنموية الرائدة التي ركَّزت على أنسنة المُدُن، وشملت تطوير المواقع السياحية وتحسين البنية الأساسية من شبكة الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار، والتوسُّع في أعمال التجميل والتشجير وصون البيئة، والتحوُّل الرقمي، وتجويد الخدمات البلدية المختلفة.

تعزيز الأعمال الخدمية

وقال سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار إنَّه تم الانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية في ولايات المحافظة بطول 84 كيلومترًا، إلى جانب تعزيز بعض الأعمال الخدمية في المواقع السياحية عبر إنشاء طريق خدمة للحدِّ من الاختناقات المرورية في منطقة إتين بصلالة، وإنشاء نفق لتسهيل الحركة المرورية من الطريق العام إلى وادي دربات بالإضافة إلى تهيئة مواقف للسيارات في بعض المواقع السياحية. وأضاف سعادته أنَّ أبرز مشروعات الطرق التي اُعتمدت موازناتها المالية، مشروع ازدواجية شارع السُّلطان قابوس بتكلفة تقدَّر بـ«18» مليون ريال عُماني، ومشروع إنشاء نفق تقاطع شارع إتين مع شارع 18 نوفمبر بولاية صلالة بتكلفة نحو «7.5» مليون ريال عُماني، ومشروع ازدواجية شارع السُّلطان تيمور بتكلفة تقدَّر بـ«6» ملايين ريال عُماني، بالإضافة إلى مشروع ازدواجية شارع الفاروق بمنطقة صحلنوت بمدينة صلالة بتكلفة «5» ملايين ريال عُماني. وحول التعامل مع الأنواء المناخية، وضَّح سعادته أنَّه تم إسناد مشروع شبكات تصريف تجمع مياه الأمطار في ولاية صلالة بتكلفة قرابة «4» ملايين ريال عُماني، والمرحلة الأولى لمشروع حماية الأودية بما يقرب من «3» ملايين ريال عُماني وسيتم البدء بتنفيذهما في العام المقبل، وتعيين شركة استشارية عالمية لوضع حلول طويلة المدى لتصريف مياه الأمطار في ولايات المحافظة التي تتعرض للأنواء المناخية ويُتوقع الانتهاء من الدراسة مطلع عام 2024م. وتأتي هذه المشروعات التنموية ضِمْن الخطَّة الاستراتيجية لبلدية ظفار لرفع كفاءة شبكة الطرق والحماية من مياه الأمطار.

مشروعات تنموية وسياحية

وحول المشروعات التنموية والسياحية، لفت سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار إلى أنَّه تم تنفيذ مشروعات ضِمْن مخصصات تنمية المحافظات، ومشروعات مشتركة مع وزارة التراث والسياحة والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران)، ومشروعات تنموية معتمدة في موازنة البلدية أو المخصصة لاستثمارات أراضي الانتفاع التي طُرحت للمستثمرين منها إنشاء سوق الذهب بصلالة، وتطوير سوق شاطئ الحافة، وتشغيل بعض الخدمات البلدية مثل المسالخ. وأردف سعادته أنَّ المشروعات المنفَّذة ضِمْن مخصصات تنمية المحافظة شملت إنشاء موقع تجاري في إتين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والباحثين عن عمل وموقع لمضابي رزات وتطوير واحة مقشن لتقديم الخدمات لزوار محافظة ظفار عبر الطريق البري، وطريق خدمة بالقرب من المنطقة الحرة بصلالة وطريق الخذف بولاية ثمريت، وازدواجية شارع مرباط، وتطوير متنفس «أغبير» بولاية مرباط.

أدوار القطاع اللوجستي

ويؤدي القطاع اللوجستي دَوْرًا مُهمًّا في تعزيز النُّمو التجاري في سلطنة عُمان وإيجاد فرص استثمارية نظرًا للموقع الاستراتيجي المميز الذي يُشكِّل محورًا لوجستيًّا للتجارة البحرية والجوِّية العالمية. وفي هذا الصدد قال محمد بن عوفيت المعشني الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة لشركة صلالة لخدمات الموانئ «ميناء صلالة» إنَّ الميناء قام هذا العام بالتعاون مع شركة مطارات عُمان وبدعم من إدارة الجمارك بشُرطة عُمان السُّلطانية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومجموعة أسياد، بتنفيذ حل لوجستي بحري جوي عبر سلطنة عُمان لنقل البضائع من كولومبو (سريلانكا) إلى القاهرة (مصر).

رفع مستوى الخدمات الصحية

وفي القطاع الصحي تسعى وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار إلى رفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية بمؤسساتها المختلفة. وقال الدكتور علي بن عبد الله المقبالي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار إنَّ الخدمات الصحية بالمحافظة شهدت توسعًا في الخدمات العلاجية والتداخلية على مستوى مستشفى السُّلطان قابوس المرجعي ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وبلغ إجمالي المؤسسات الصحية في المحافظة «44» مؤسسة، منها «7» مستشفيات محلية و«36» مركزًا صحيًّا.

بيئة تعليمية محفِّزة

وبلغ عدد الهيئات التعليمية بمدارس محافظة ظفار للعام الدراسي الحالي 2023/‏2024م (7224) هيئة تدريسية وإدارية، بينما بلغ إجمالي عدد الطلبة (63739) طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية في المراحل التعليمية المختلفة موزعين على (164) مدرسة في جميع ولايات المحافظة، فيما بلغ عدد العاملين بالمدارس الخاصة (523) من الهيئتين التدريسية والإدارية، وبلغ عدد الطلبة في المدارس الخاصة (11529) طالبًا وطالبة موزعين على 62 مدرسة خاصة، ووصل عدد الطلبة في مرحلة التعليم المبكر «صفوف التهيئة» (3477) موزعين على (43) من المدارس الحكومية بمختلف ولايات المحافظة.

الريادة في خدمة المجتمع

وتولي المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار اهتمامًا بتنمية الشَّباب العُماني من خلال تنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج وتمكينهم من تولِّي دَوْر الريادة في خدمة المجتمع وفق الرؤية المستقبلية عُمان 2040. وقال موسى بن عبد الله القصابي مدير عام المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار إنَّ مجمَّع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة الذي يتضمن 28 مرفقًا ثقافيًّا ورياضيًّا وترفيهيًّا على مساحة إجمالية بلغت (237,368 مترًا مربعًا) أحد الصروح التنموية التي تسهم في تلبية معايير التمكين في المجال الثقافي والاجتماعي والرياضي والشبابي ورفع المستوى الثقافي والفكري من خلال أنشطته وبرامجه وفعالياته النوعية.

ريادة الأعمال

وتقدِّم هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إدارتها بالمحافظة العديد من الخدمات والبرامج التمويلية والتدريبية والحوافز في مجال ريادة الأعمال في إطار دعم وتأهيل روَّاد الأعمال في المحافظة. وتم تنفيذ عددٍ من المبادرات والفعاليات والدورات التدريبية وحلقات العمل هذا العام استهدفت أصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظة إلى جانب «برنامج جاهزية رائد الأعمال» الذي يهتم بتعزيز ريادة الأعمال عن طريق التدريب والاستشارات والتوجيه لتطوير وتنمية المشروعات ونشر ثقافة آليَّة التمويل المبتكر، بالإضافة إلى الإشراف على حاضنة الأعمال «سمهرم». وبلغ عدد المشروعات المموَّلة من الهيئة في محافظة ظفار (342) مشروعًا حتى نهاية شهر سبتمبر 2023م وتعزيز 30 مشروعًا بقرض تمويلي ليصل إجمالي المشروعات إلى (372)، فيما بلغ عدد مراكز سند للخدمات التي تشرف عليها الهيئة في المحافظة (119) مركزًا.