سلطنة عمان تشارك فـي قمة صوت العالم الجنوبي بالهند

مسقط ـ العُمانية: شاركت سلطنة عُمان أمس في قمة صوت العالم الجنوبي الثانية عبر الاتصال المرئي التي استضافتها جمهورية الهند، وافتتحها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمشاركة عدد من وزراء التجارة بدول العالم. ترأَّس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وتهدف القمة إلى مشاركة دول العالم الجنوبي نتائج مخرجات القمة العشرين ومناقشتها لتحقيق نُمو دولي شامل حول قضايا التجارة والاستثمار العالمية، ومناقشة التحدِّيات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وسُبل التصدي لها والعمل على تعزيز دمجها في التجارة الدولية.

كما تبحث القمة مجالات التعاون بين أعضاء العالم الجنوبي لتحسين قدرات الدول النامية والمشاركة بفعالية في التجارة العالمية من خلال تعزيز القيمة المحلية ليكونوا جزءًا من سلاسل الإمداد العالمية. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية قمة صوت العالم الجنوبي، كونها محفزًا لمستقبل شامل ومزدهر لدول نصف الكرة الجنوبي، مع التركيز على احتياجاتها على المستوى العالمي، موضحًا دَوْر الهند في قضايا العالم الجنوبي وإبراز قضايا التجارة والاستثمار. وأشار معاليه إلى توافق رؤية «عُمان 2040» مع قمة صوت العالم الجنوبي وقرارات اجتماعات مجموعة العشرين، مع التأكيد على تركيز الرؤية على الشمول والرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة. وقال معاليه إنَّ سلطنة عُمان أطلقت عددًا من المبادرات الرقمية منها منصَّة عُمان للأعمال التي تهدف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلالها إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدّمها إلى خدمات إلكترونية، استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحوُّل الرقمي الشامل، وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.