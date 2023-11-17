نهضة متجددة قوامها الإنسان

تحتفل سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ53 المَجيد، وقَدْ راكمت منجزات عدَّة في جميع المناحي وعلى مختلف الصُّعد، لِيكُونَ القاسم المشترك بَيْنَ كُلِّ هذه المنجزات هو أنَّ قوامها تنمية وازدهار الإنسان في ترجمة للرؤية الرصينة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ الَّذي أكَّد سَعْيَه السَّامي على بذْل كُلِّ ما هو متاحٌ لِتحقيقِ أهداف وتطلُّعات رؤية «عُمان 2040».

وكان لصدور قانون الحماية الاجتماعيَّة عامل قوي في تحقيق غايات «عُمان 2040» من خلال ما يوفِّره من تغطية تأمينيَّة لائقة وكافية لمختلف فئات المُجتمع لِيتكاملَ ذلك مع منجزات أُخَر تستهدف نهضة الإنسان على رأسها النهوض بالقدرات الوطنيَّة من خلال البناء العلمي والمعرفي المستند إلى التقدُّم التقني والصِّناعي، وربطِ مناهج التعليم بمتطلبات النُّمو الاقتصادي مع الانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف، لِيوجِّهَ العُماني طاقاته المعرفيَّة والذهنيَّة إلى الإبداع والابتكار والتطوير.

ولأنَّ هُوِيَّة الإنسان هي الحصن الحصين احتلَّ الاعتزاز بالثقافة العُمانيَّة أهمِّية قصوى، خصوصًا في ظلِّ التحدِّيات الَّتي يتعرض لها المُجتمع ومدى تأثيراتها غير المقبولة في منظومته الأخلاقيَّة والثقافيَّة؛ ويكُونُ التصدِّي لها بترسيخ الهُوِيَّة الوطنيَّة، والقِيَم والمبادئ الأصيلة، والاهتمام بالأُسرة لِتأخذَ بأيدي أبنائها وتربيتهم التربية الصَّالحة.

المحرر