بمناسبة العيد الوطني المجيد جلالة السلطان يتلقى التهاني والتبريكات من ملوك وقادة الدول وعدد من المسؤولين

مسقط ـ العُمانية: تلقَّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه اللهُ ورعاه – التَّهاني والتبريكات من عددٍ من المسؤولين في سلطنة عُمان بمناسبة العيد الوطني المَجيد، جدَّدوا فيها أسمى آيات الولاء والطاعة والعرفان لقائد المسيرة الظافرة، معاهدين جلالته على المُضي قُدما خلف قيادته الحكيمة بكُلِّ همَّة وعزم لتتواصل الإنجازات على أرض عُمان الطيبة وينعم شَعبها على الدوام بالأمن والخير والرخاء، كما أفاضوا فيها بعبارات التهنئة الصادقة والتمنيات الخالصة لجلالة القائد المفدّى، داعين الله القدير أن يحفظَ جلالته سندًا وذخرًا لهذا الخليج 365 وشَعبه وأن يمتَّعَه على الدوام بوافر الصحة والعافية وأن يمدَّ في عمره ويوفِّقَه ويسدِّدَ على طريق الخير خطاه ويعيدَ على جلالته هذه المناسبة المَجيدة عامًا بعد عام رافلًا بأثواب العزّ والرفعة والهناء وعلى عُمان وشَعبها بكُلِّ التقدُّم والازدهار والسؤدد.

حيث تلقَّى جلالتُه – أعزَّه الله – التَّهاني من كُلٍّ من: صاحبِ السُّموِّ السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وصاحبِ السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ومعالي السَّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني ومعالي الفريق أوَّل سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى ومعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدَّولة وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشُّرطة والجمارك ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي.

كما تلقَّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه اللهُ ورعاه – برقيَّات التَّهاني بهذه المناسبة الوطنية من ملوك وقادة الدول الشقيقة والصديقة وأولياء العهد وكبار المسؤولين.

أشادوا في برقيَّاتهم بالنهج الحكيم الذي خطَّه جلالة سُلطان البلاد المُفدَّى في قيادة بلاده لمراتب السُّمو والعلا بين الأمم مهنِّئين ومباركين لجلالته على ما تحقق ويتحقق لعُمان من إنجازات على كافة الأصعدة، داعين الله تعالى أن يفيضَ على عُمان الخير العميم وعلى شَعبها الوفي الرفعة والسؤدد في ظلِّ قيادة جلالته الحكيمة وأن يعيدَ هذه المناسبة الغالية وأمثالها على جلالته والشَّعب العُماني لأعوام عديدة وأزمنة مديدة. كما تلقَّى جلالة السُّلطان المُعظَّم ـ أيَّده الله ـ التَّهاني بهذه الذكرى المَجيدة من أصحاب السُّمو وأصحاب المعالي الوزراء، ومن قادة قوَّات السُّلطان المُسلَّحة وشُرطة عُمان السُّلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى، ومن المُكرَّمين أعضاء مجلس الدَّولة وأصحاب السَّعادة أعضاء مجلس الشورى والوكلاء، والسفراء العُمانيين، ومن شيوخ وأعيان البلاد ومن المواطنين.