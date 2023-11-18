عبري ـ من سعيد بن علي الغافري: تنظم المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة صباح اليوم بقاعة فريق عبري الخيري التطوعي ندوة تثقيفية حول التوافق الزواجي برعاية فضيلة القاضي سالم بن علي الهنائي رئيس المحكمة الابتدائية بولاية ضنك، رئيس الدائرة الشرعية بمحكمة عبري الشرعية. تتناول الندوة في برنامجها عدة اوراق عمل حول الارشاد الزواجي للمقبل على الزواج والكفاءة في الزواج من منظور اسلامي والفحص الطبي ما قبل الزواج يقدمها كل من سعيد بن سيف الشرجي من معهد العلوم الاسلامية بالظاهرة ووضحى بنت المر الكلبانية أخصائية اجتماعية ومدربة بالإرشاد الزواجي والدكتورة ليلى بنت علي الكلبانية رئيسة التثقيف الصحي بمديرية الخدمات الصحية بالظاهرة، وتدير محاورها جوخة بنت علي الشماخية عضوة المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة.

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. ندوة تثقيفية حول التوافق الزواجي بعبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.