“التقنية والعلوم التطبيقية” بإبراء تختتم “أسبوع التدريب”

ابراء ـ الخليج 365: اختتمت في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع إبراء بمحافظة شمال الشرقية فعاليات “أسبوع التدريب” والذي نظمه قسم التدريب والتوجيه الوظيفي على مدى خمسة أيام وأستهدف طلبة الجامعة وخريجيها في السنوات الماضية. وأوضحت الدكتورة فاطمة بنت ناصر الحارثية نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بإبراء بأن فعاليات الأسبوع هدفت إلى إكساب الطلبة والخريجين المهارات اللازمة للالتحاق بالأعمال الحرة والتعرف على التقنيات الحديثة، مؤكدة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما وأن رسالة الجامعة تسعى لتحقيق التميز في علاقاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المختلفة ذات الصلة بتجويد العملية التعليمية من خلال التقاء الجانب النظري بالعملي.

الجدير بالذكر بأن فعاليات الأسبوع تضمنت تقديم عدد من أوراق العمل أبرزها ورقة عمل للتعريف بمنصة “خطى التدريبية” وورقة عمل أخرى بعنوان “رحلة في عالم الاعمال” وورقة عمل ثالثة بعنوان “خطواتي نحو الوظيفة”، بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان “مهارات التواصل الفعال”، وورقة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته”، وورقة عمل بعنوان “التقنيات الحديثة ودورها في أنظمة التعليم”، وورقة عمل بعنوان “الذكاءات المتعددة”.

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