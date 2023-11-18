جلالة السلطان يشمل برعايته السامية العرض العسكري للعيد الوطني الـ53 المجيد

– على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة أدم الجوية

– استعراض موسيقي بالمشاة العسكرية ومن على ظهور الخيل مرورا من أمام المقصورة السلطانية

– طوابير حرس المراسم تقدم استعراضها العسكري بمصاحبة المقطوعات الموسيقية

– «فلتسلمي عمان» ونداء الـولاء والتأييد والهتاف ثلاثا بحياة جلالة السلطان قبل السلام السلطاني إيذانا بانتهاء فعاليات العرض العسكري

أدم ـ العُمانية: تفضَّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ فشمل برعايته السَّامية الكريمة عصر أمس العرض العسكريَّ الذي أُقيم على ميدان الاستعراض العسكريِّ بقاعدة أدم الجوِّيَّة بمحافظة الداخليَّة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الثالث والخمسين المَجيد، شاركت فيه وحدات رمزيَّة تُمثِّل الجيش السُّلطاني العُماني، وسلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني، والبحريَّة السُّلطانيَّة العُمانيَّة، والحرس السُّلطاني العُماني، وقوَّة السُّلطان الخاصَّة، وشُرطة عُمان السُّلطانيَّة، وشؤون البلاط السُّلطاني، بالإضافة إلى فرقة الموسيقى العسكريَّة المشتركة، والفِرق الموسيقيَّة الراكبة والفرسان التي تُمثِّل خيَّالة الحرس السُّلطاني العُماني، والخيَّالة السُّلطانيَّة بشؤون البلاط السُّلطاني.

ولدى وصول حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ إلى ميدان الاستعــراض تشـرَّف باستقبال جلالتِه ـ أبقاه الله ـ كُلٌّ من صاحبِ السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوَّات السُّلطان المُسلَّحة، واللواء الركن طيَّار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني.

وعند اعتلاء جلالتِه المقصورة السُّلطانيَّة أدَّت طوابير العرض التحيَّة العسكريَّة، وعزفت الموسيقى العسكريَّة المشتركة السَّلام السُّلطاني، وأطلقت مدفعيَّة سُلطان عُمان بالجيش السُّلطاني العُماني إحدى وعشرين طلقة تحيَّة لجلالتِه ـ رعاه اللهُ.

عقب ذلك تقدَّم قائد طابور الاستعراض العسكريِّ إلى المقصورة السُّلطانيَّة مستأذنًا جلالة القائد الأعلى ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ ببدء فعاليَّات العرض العسكريِّ، حيث قدَّمت الفرقة الموسيقيَّة العسكريَّة المشتركة والتي تُمثِّل الجيش السُّلطاني العُماني، وسلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني، والبحريَّة السُّلطانيَّة العُمانيَّة، والحرس السُّلطاني العُماني، وشُرطة عُمان السُّلطانيَّة، وشؤون البلاط السُّلطاني استعراضًا موسيقيًّا بالمشاة العسكريَّة مرورًا من أمام المقصورة السُّلطانيَّة.

بعدها قدَّمت طوابير حرس المراسم استعراضها العسكريَّ بمصاحبة المقطوعات الموسيقيَّة لفرقة الموسيقى العسكريَّة المشتركة على هيئة استعراض بالمشاة العسكريَّة مرورًا من أمام المقصورة السُّلطانيَّة، مؤدِّية التحيَّة العسكريَّة لجلالة القائد الأعلى ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ كما شاهد جلالتُه ـ أيَّده الله ـ استعراضًا موسيقيًّا على ظهور الخيل قدَّمته الفِرق الموسيقيَّة الراكبة والفرسان التي تُمثِّل خيَّالة الحرس السُّلطاني العُماني، والخيَّالة السُّلطانيّة بشؤون البلاط السُّلطاني مرورًا من أمام المقصورة السُّلطانيَّة، مؤدِّية التحيَّة العسكريَّة لجلالة القائد الأعلى ـ أبقاه اللهُ.

ثم أنشدت طوابير الاستعراض النشيد العسكري (فلتسلمي عُمان)، كما ردَّدت الطوابير نداء الـولاء والتأييـــد (الإيمان بالله، الولاء للسُّلطان، الذَّود عن الخليج 365) بعدها الهتاف ثلاثًا بحياة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ ثم عزفت الفرقة الموسيقيَّة العسكريَّة المشتركة السَّلام السُّلطاني، وأدَّت الطوابير المشاركة التحيَّة العسكريَّة لجلالةِ السُّلطان المُعظَّم إيذانًا بانتهاء فعاليَّات العرض العسكري.

بعد ذلك غادر جلالتُه ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ ميدان الاستعراض تحفُّهُ عناية الرحمن.

حضر الاحتفال بمعيَّة جلالتِه ـ أبقاهُ الله ـ أصحابُ السُّموِّ، وأصحابُ المعالي الوزراء والمستشارون، ورئيسا مجلسَي الدولة والشورى، وقادة قوَّات السُّلطان المُسلَّحة والأجهزة العسكريَّة والأمنيَّة، ورؤساء البعثات الدبلوماسيَّة للدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى سلطنة عُمان، وعددٌ من المُكرَّمين أعضاء مجلس الدولة، وعددٌ من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، ووكلاء الوزارات والمحافظين، وأصحاب السعادة السفراء بوزارة الخارجية، وعددٌ من القادة العسكريين المتقاعدين، وعددٌ من أصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، وعددٌ من أصحاب السعادة الولاة، وعددٌ من الشيوخ والأعيان.

كما حضر الاحتفال الملحقون العسكريون بسفارات الدول الشقيقة والصديقة بسلطنة عُمان، وكبار الضباط العسكريين، وكبار المسؤولين بالدولة، وعددٌ من كبار الضباط المتقاعدين، وعدد من الضباط وضباط الصف وأفراد قوَّات السُّلطان المُسلَّحة، والأجهزة العسكريَّة والأمنيَّة الأخرى.