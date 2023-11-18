حصونك الأمان راياتك السلام

يجسِّد العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الـ53 المَجيد والذي شمله برعايته السَّامية حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ جوهر العسكريَّة العُمانيَّة على مرِّ التاريخ والتي مهمتها الأولى والأساسيَّة هي تدعيم حصون الأمان لهذه الأرض الطيِّبة وكُلِّ مَنْ هو عَلَيْها، رافعةً في الوقت نَفْسِه رايات السَّلام في تناغم مع دبلوماسيَّة حكيمة نهجها إعلاء قِيَم الحقِّ والتسامح.

وعلى ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة أدم الجوِّيَّة بمحافظة الداخليَّة، أظهرت الوحدات الرمزيَّة المشاركة في العرض والتي تُمثِّل الجيش السُّلطاني العُماني، وسلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني، والبحريَّة السُّلطانيَّة العُمانيَّة، والحرس السُّلطاني العُماني، وقوَّة السُّلطان الخاصَّة، وشُرطة عُمان السُّلطانيَّة، وشؤون البلاط السُّلطاني، بالإضافة إلى الموسيقى العسكريَّة المشتركة مدى ما يتمتع به الجندي العُماني من انضباط وقدرة على التعامل مع السِّلاح واستيعاب كُلِّ ما يُمكِّنه من أداء مُهمَّته النبيلة المتمثلة في الدِّفاع عن هذا الخليج 365 وصون منجزاته والحفاظ على رسالة السَّلام التي تسطِّرها أرض عُمان وتُقدِّمها نموذجًا لكُلِّ الدوَل المُحِبَّة للسَّلام. المحرر

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