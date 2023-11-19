مناقشة التقنية والذكاء الاصطناعي والمبادرات التربوية بشمال الباطنة

صحار : من إبراهيم الفارسي

نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة ملتقى إدارات المدارس استهدف أكثر من (٢٣٥) من مدراء ومديرات المدارس بالمحافظة إلى جانب المشرفين الإداريين بحضور الدكتور وليد بن طالب الهاشمي مدير عام تعليمية شمال الباطنة والدكتور فيصل بن علي البوسعيدي مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

وقال مدير عام تعليمية شمال الباطنة ان أهمية الملتقى الذي يهدف إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات التربوية في عدد من المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والمبادرات التربوية من الميدان التربوي بما يسهم في تجويد التعليم مع التعرف على المشاريع التربوية والتعليمية والرقمية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة القادمة.

شمل برنامج الملتقى تقديم ثلاث جلسات تضمنت الجلسة الاولى على ورقتي عمل حول (تمكين التطبيقات الرقمية الذكية في القيادة المدرسية) قدمها الدكتور فيصل بن علي البوسعيدي مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم تناول فيها عددا من المحاور منها التعريف بالمدارس القيادية وسمات القيادة وربطها بمهارات القيادة التربوية مع التطرق إلى عدد من برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في الإدارة المدرسية وفق خطط تنفيذية تحقق الأهداف المرجوة منها فيما جاءت ورقة العمل الثانية مشروع التحول الرقمي بإعادة هندسة الإجراءات قدمها مهند بن محسن المفرجي مدير مساعد بمكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات تحدث من خلالها عن التعريف بالتحول الرقمي في وزارة التربية والتعليم والأهداف التي يحققها والمراحل التي يمر بها وفق خطة عمل منهجية وأنشطة التطبيق وفق تلك الخطة، ومايصاحيها من تطوير وتحسين مستمر.

أما الجلسة الثانية تضمنت على ورقتي عمل الأولى عن (مشروع تطوير التعليم المدرسي وهيكلته) قدمها محمد بن علي الوهيبي مدير مكتب دراسات وتطوير المناهج تطرق فيها إلى السلم التعليمي في سلطنة عمان وتقسيماته، وتطبيق السلم التعليمي الجديد وفق الخطة الخمسية العاشرة لوزارة التربية والتعليم، مع الإشارة إلى مبررات تطوير السلم التعليمي المدرسي والخطة المدرسية.

فيما جاءت ورقة العمل الثانية عن (منهجية الفرق الإشرافية) قدمها الدكتور معتصم بن راشد البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للإشراف التربوي بالوزارة، تناول فيها منهجية فرق الاشراف التربوي وعلاقتها بالأداء المدرسي، وتطور عملية الاشراف وفق مراحل ساهمت في تحقيق تمكين وتعزيز وتحسين وتحفيز الأداء المدرسي وارتباطه بجودة التعليم في سلطنة عمان.

اختتم الملتقى بجلسة نقاشية تم من خلاله طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات ومناقشة الأفكار والمقترحات حول المستجدات التعليمية في المسارات التعليمية والتغذية الراجعة لتقييم المراحل التطبيقية للمشاريع التربوية.