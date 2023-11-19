بدء المعرض التقني للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بوادي المعاول

متابعة ـ سيف الغافري:

بدأت فعاليات المعرض التقني «الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في نسخته الثانية بولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة على مدى يومين الحلولَ التقنية والذكاء الاصطناعي ضمَّ أحد عشر ركنًا برعاية سليمان بن سيف بن سليمان الكندي مستشار معالي وزيرة التربية والتعليم لتقنية المعلومات.

هدف المعرض والذي تنظمه مدرسة آسية بنت مزاحم للتعليم الأساسي (5-12) إلى استعراض حلول التكنولوجيا المتقدمة ومواكبة التطورات الإلكترونية في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وكيفية توظيفها في التعليم، إضافة إلى تنمية مواهب الطلبة وصقل المهارات وتبادل الخبرات في المجالات التقنية لا سيما في إبراز نتاجات الطلبة في ذات المجال.

شارك في المعرض مدرسة حبراء للتعليم الأساسي ومدرسة وادي المعاول للتعليم الأساسي ومدرسة اللاجال للتعليم الأساسي حيث قام راعي الحفل والحضور بالتعرف على الأركان والاستماع للشرح الوافي من الطالبات المشاركات في الملتقى وتبادل وجهات النظر.

وقالت مريم بنت سعيد الكندية مديرة مدرسة آسية بنت مزاحم للتعليم الأساسي (5-12): إنَّ المعرض أبرز إبداعات وأعمال الطلبة والمعلمات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة أهمها ركن الأمن السيبراني وركن إنترنت الأشياء وركن للشركات الطلابية، وركن الفنون التشكيلية، وركن الكتاب الذكي، إضافة إلى ركن للذكاء الاصطناعي، وركن التصميم، وركن البرمجة، وركن النمذجة ثلاثية الأبعاد، وركن الروبوت.

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