بدء التصفيات النهائية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم

مسقط ـ العُمانية: بدأت أمس بقاعة المحاضرات في جامع السُّلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر التصفيات النهائية لمسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها الـ(31) لهذا العام، وتستمر خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الجاري التي ينظِّمها مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. وقال الدكتور سعيد بن حميد الضوياني نائب رئيس لجنتي التصفيات الأوَّلية والنهائية لمسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم إنَّ لجنة تحكيم التصفيات النهائية ستستمع لـ(11) متسابقًا ومتسابقة من المستويات السبعة للمسابقة في اليوم الواحد. وأوضح أنَّ النسخة الـ( 31) لمسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم لهذا العام شهدت إقبالًا واسعًا من قبل المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، إذ بلغ عددهم (1638) متسابقًا ومتسابقة في جميع المستويات السبعة، وبعد خوضهم للتصفيات الأوَّلية تأهل منهم للتصفيات النهائية ( 56 ) متسابقا ومتسابقة بواقع 8 متسابقين من كلِّ مستوى.

الجدير بالذكر أنَّ المسابقة تتضمن في نسـختها الحالية 7 مستويات في المستوى الأول (حفظ القرآن الكريم كاملًا)، والمستوى الثاني (حفظ 24 جزءًا متتاليًا) والمستوى الثالث (حفظ 18 جزءًا متتاليًا)، والمستوى الرابع (حفظ 12 جزءًا متتاليًا) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 1998 فأعلى، المستوى الخامس (حفظ 6 أجزاء متتالية) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2009م فأعلى، المستوى السادس (حفظ أربعة أجزاء متتالية) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2013م فأعلى، المستوى السابع (حفظ جزءين متتاليين) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2016م فأعلى.