وزير المكتب السلطاني يستقبل سفيري مصر وبروناي دار السلام

مسقط ـ العمانية: استقبل أمس معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني سعادة خالد محمد عبد الحليم راضي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان.

في بداية المقابلة رحَّب معاليه بسعادة السفير مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، وما شهدته من نمو وتطور في العديد من المجالات للاهتمام الذي تُولِيه القيادتان في البلدين الشقيقين. من جانبه أشاد سعادة السفير وأبدى تقديره لمواقف سلطنة عُمان تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية وأدوارها الفاعلة في تقريب وجهات النظر والدعوة إلى حل هذه القضايا بالطرق السلمية كما تم تبادل وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. واستقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني أمس سعادة نور اليزان عبد المؤمن السفيرة فوق العادة المفوضة لسلطنة بروناي دار السلام لدى سلطنة عُمان. وتم تبادل الأحاديث الودية واستعراض مجالات التعاون المشتركة للبلدين الصديقين وسُبل تطويرها، بجانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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