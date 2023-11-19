المحافظة على الهوية والاعتزاز بالثقافة

جاء التأكيد السَّامي من لدُن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ على المحافظة على الهُوِيَّة والاعتزاز بالثقافة العُمانيَّة، وذلك في كلمة جلالته السَّامية أثناء تفضُّل جلالته بافتتاح دَوْر الانعقاد السَّنوي لمجلس عُمان، من منطلق الحرص الَّذي يُولِيه جلالة السُّلطان لهذا الشَّأن، خصوصًا مع التحدِّيات الَّتي تتعرض لها المُجتمعات وما تواجهه من مؤثِّرات خارجيَّة.

فقَدْ لفَتَ جلالة السُّلطان المُعظَّم ـ أعزَّه الله ـ إلى التحدّياتِ الَّتي يتعرض لها المُجتمع ومدى تأثيراتها غير المقبولة في منظومته الأخلاقيَّة والثقافيَّة؛ مؤكِّدًا على ضرورة التصدِّي لها، ودراستها ومتابعتها، لِتعزيزِ قدرة المُجتمع على مواجهتها وترسيخ الهُوِيَّة الوطنيَّة، والقِيَم والمبادئ الأصيلة.

كما وضعَ جلالته الأساس الَّذي يتمُّ من خلاله التصدِّي لهذه التحدِّيات والمتمثل في الأُسرةِ والَّتي من خلال الاهتمام بها وتدعيم أواصرها ستكُونُ الحِصنَ الواقيَ لأبنائنا وبناتنا من الاتِّجاهات الفكريَّة السلبيَّة، الَّتي تُخالف مبادئ دِيننا الحنيف وقِيَمنا الأصيلة، وتتعارض مع السَّمْت العُماني الَّذي يَنْهَلُ من تاريخنا وثقافتنا الوطنيَّة.

فالأخذ بأيدي أبنائنا وتربيتهم التربية الصَّالحة هو ما يُبقي على هُوِيَّتنا وثقافتنا في ظلِّ ما يشهده العالَم من تغيُّرات في السلوكيَّات والمفاهيم، وفرض رؤى وبرامج وسلوكيَّات لا تتَّفق مع الثَّوابت والمبادئ السَّائدة.

المحرر