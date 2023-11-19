يتضمن 377 ورقة علمية وأكثر من 300 متحدث 29 نوفمبر.. بدء أعمال مؤتمر مسقط الدولي التاسع عشر للعيون

مسقط ـ « » :

تستضيف سلطنة عمان خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر القادم أعمال مؤتمر مسقط الدولي التاسع عشر للعيون والمؤتمر الدولي السابع عشر لمجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب العيون. يشارك في المؤتمر أكثر من 2000 شخص وبأكثر من 377 ورقة علمية وأكثر من 300 متحدث من 42 دولة من دول العالم، وأكثر من 100 جلسة علمية و28 جلسة تدريبية في مختبر المواد الرطبة و26 حلقة ودورة تدريبية.

يشتمل المؤتمر في اليوم الأول على حزمة من الحلقات والدَّوْرات التدريبية التي تسبق المؤتمر والتي تدور حول مستقبل العيون وشبكية العيون وأورام العيون والممارسات المتبعة للجراحة الانكسارية (الطرق التشخيصية وآخر المستجدات)، ودورة تعليمية حول الكلوجوما تُعنى بـ:(تقييم المرضى المصابين بالكلوجوما، وعملية استئصال الشبكة التربيقية).

كما تتواصل الحلقات والدَّوْرات جنبًا إلى جنب بالتزامن مع بدء البرنامج العلمي للمؤتمر في الثلاثين من الشهر الجاري وتستمر حتى آخر أيام انعقاد مؤتمر مسقط الدولي التاسع عشر للعيون، والمؤتمر الدولي السابع عشر لمجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب العيون.

يشتمل البرنامج العلمي للمؤتمر على العديد من المحاضرات والعروض المرئية والأوراق العلمية والحلقات والدورات التدريبية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مختبر المواد الرطبة، ويتضمن كذلك بثًّا مباشرًا لعمليات جراحية يقدِّمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في طب العيون بمشاركةٍ واسعةٍ من جمعيات طب العيون على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

كذلك يتيح المؤتمران للمشاركين خوض تجارب تعليمية فريدة وغير مسبوقة بما في ذلك تجربة غرفة الضغط العالي وجهاز Visumax 800 المتطور. وتقدِّم جلسات وأوراق عمل المؤتمر طيلة أيام انعقاده مجموعة كبيرة منتقاة من المواضيع تتعلق بطب العيون.كما يناقش المؤتمر جراحة شبكية العين، (آخر التطورات المتعلقة بالجراحة الزجاجية لشبكية العين، الأساليب الجديدة المتبعة لحالات شبكية العين المستعصية)، المجال الصناعي في طب العيون، طب العيون العصبي، التطبيقات السريرية في المجال البصري، جراحة إزالة المياه البيضاء (الساد)، طب عيون الأطفال، التهاب القزحية (العنبة)، وحلقة عمل لممرضي طب العيون، أشعة الموجات فوق الصوتية للعيون، التصوير المقطعي للقرنية، دَوْر العلاج بالأكسجين عالي الضغط في طب العيون، إلى جانب حلقتين حول العدسات اللاصقة مع التطرق إلى طريقة تركيبها لمرضى القرنية المخروطية.