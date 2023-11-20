أكثر من 2.5 مليون ريال عماني لتمويل 150 منحة دراسية لطلبة مناطق الامتياز

مسقط ـ «الخليج 365» :

وقَّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتفاقية تعاون مع شركة تنمية نفط عُمان في مجال التعليم العالي والابتعاث. وقَّع الاتفاقية عن الوزارة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما وقَّعها عن شركة تنمية نفط عُمان ستيف فيمستر المدير العامُّ.

تتضمن الاتفاقية تخصيص شركة تنمية نفط عُمان مبلغًا إجماليًّا وقدره (2,592,750) مليونان وخمسمئة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريالًا عُمانيًّا، وذلك لتمويل (150) منحة دراسية شاملة العلاوة الشهرية، لطلبة أبناء مناطق الامتياز في مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل سلطنة عُمان، من خريجي شهادة دبلوم التعليم للسنة الدراسية (2022/‏2023م).

وبموجب الاتفاقية، تكون المنح الدراسية المموَّلة بإشراف وإدارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويُعلَن التنافس عليها من خلال مركز القَبول المُوَحَّد، ويكون التنافس لأبناء مناطق الامتياز فقط، ويخضع الطالب المرشَّح للقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان. كما تتيح الوزارة للطالب اختيار مؤسَّسة التعليم العالي الخاصَّة التي يرغب في الالتحاق بها، شريطة توافر التخصص المقبول فيه في تلك المؤسَّسة، بناء على القَبول الصادر من مركز القَبول المُوَحَّد، بما فيها حُريَّة التنقل بين التخصُّصات ومؤسَّسات التعليم العالي الخاصَّة في سلطنة عُمان وفق الضوابط المعمول بها. وتأتي هذه المنح في إطار تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات التي تخدم الأُسرة والمُجتمع، وتأكيدًا للتوجيهات السَّامية لجلالة السُّلطان المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ المستمرة بأن يكونَ المواطن هو هدف التنمية الأساسي، وإيمانًا بأهمية ربط المشاريع لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية المستدامة.