مخرجات ترسخ الريادة وتعزز الأعمال

تعمل مخرجات المرحلة الثانية لعيادات وحلقات جلب الاستثمار للنَّقل واللوجستيَّات على ترسيخ الريادة اللوجستيَّة العُمانيَّة مع تعزيز قِطاع الأعمال وجلب الاستثمارات، خصوصًا وأنَّه تمَّ وضْع الخطط لـ(6) ممكنات لتحسين القِطاع اللوجستي.

والمخرجات الَّتي استعرضتها وزارة النقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات وهيئة الطيران المَدني خرجت بـ(27) فرصةً استثماريَّة في القِطاع اللوجستي بما يشمل أكثر من (11) مبادرةً معلومة المستثمر وحوالي (16) مبادرةً غير معلومة المستثمر، وهي فرص استثماريَّة سيتمُ تسويقها للمستثمرين.

وبالطبع فإنَّ كُلَّ مبادرة من هذه المبادرات لا تقتصر منافعها على القِطاع اللوجستي فقط، بل إنَّها ستُوفِّر فرص أعمال للعديد من القِطاعات المصاحبة، خصوصًا وأنَّها تحمل سِمة الاستدامة؛ إذ تمَّ مناقشتها من قِبل حوالي (250) موظفًا من (56) مؤسَّسةً حكوميَّة وخاصَّة، إضافة إلى (15) مستثمرًا من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

ومع مناقشة الحلقات المستثمرين والشركات الخاصَّة للوقوفِ على تحدِّياتهم ومساعدتهم وتأطير أفكارهم، يَمضي القِطاع اللوجستي إلى المزيد من النُّموِّ، خصوصًا مع استثمار مستهدَفٍ بحوالي مليارَيْنِ و(500) مليون ريال عُماني في الفترة من 2021 إلى 2025.

المحرر

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