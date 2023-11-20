مرسوم سلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني وتعديل مسماه إلى بنك التنمية

مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاه ـ أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نَصُّه:
مرسوم سُلطاني رقم (84/2023)
بإعادة تنظيم بنك التنمية العُماني (ش.م.ع.م)
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدَّولة،
وعلى قانون السجلِّ التجاري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (3/74)،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (33/74) بشأن الشركات المؤسّسة بموجب مرسوم سُلطاني،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (18/97) بتأسيس شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم بنك التنمية العُماني،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (114/2000)،
وعلى قانون الإجراءات المَدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (29/2002)،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (18/2019)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامَّة.
رسمنا بما هو آت..
المادَّة الأولى: يُعدَّل مُسمَّى «بنك التنمية العُماني (ش.م.ع.م)»، إلى «بنك التنمية (ش.م.ع.م)»، وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق.
المادَّة الثانية: يُعدُّ بنك التنمية (ش.م.ع.م) نظامه الأساسي وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادَّة الثالثة: لا تخل أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ العمل به.
المادَّة الرابعة: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادَّة الخامسة: يُلغى كُلُّ ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادَّة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 6 من جمادى الأولى سنة 1445هـ
الموافق: 20 من نوفمبر سنة 2023م.
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