مرسوم سلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني وتعديل مسماه إلى بنك التنمية

مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاه ـ أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نَصُّه:

مرسوم سُلطاني رقم (84/‏2023)

بإعادة تنظيم بنك التنمية العُماني (ش.م.ع.م)

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدَّولة،

وعلى قانون السجلِّ التجاري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (3/‏74)،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (33/‏74) بشأن الشركات المؤسّسة بموجب مرسوم سُلطاني،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (18/‏97) بتأسيس شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم بنك التنمية العُماني،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (114/‏2000)،

وعلى قانون الإجراءات المَدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (29/‏2002)،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (18/‏2019)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامَّة.

رسمنا بما هو آت..

المادَّة الأولى: يُعدَّل مُسمَّى «بنك التنمية العُماني (ش.م.ع.م)»، إلى «بنك التنمية (ش.م.ع.م)»، وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق.

المادَّة الثانية: يُعدُّ بنك التنمية (ش.م.ع.م) نظامه الأساسي وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادَّة الثالثة: لا تخل أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ العمل به.

المادَّة الرابعة: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادَّة الخامسة: يُلغى كُلُّ ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادَّة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 6 من جمادى الأولى سنة 1445هـ

الموافق: 20 من نوفمبر سنة 2023م.