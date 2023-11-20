وزير المكتب السلطاني يستقبل مسؤولة أميركية

مسقط ـ العُمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني أمس سعادة باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى والوفد المرافق لها. في بداية المقابلة رحَّب معالي الفريق أول وزير المكتب السُّلطاني بالضيفة. ومن جانبها قدَّمت سعادتها شكرها وتقديرها لسلطنة عُمان، والعمل على ما من شأنه تعزيز أُطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين. تمَّ خلال المقابلة استعراض عدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض مَسيرة العلاقات التاريخية التي تربط الجانبين وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأميركية.

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