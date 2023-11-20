وفد بحريني يطلع على برامج الرعاية الاجتماعية

مسقط ـ «الخليج 365» :

زار أمس وفد من جمعية الحكمة للمتقاعدين التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، مقر ديوان وزارة التنمية الاجتماعية، برئاسة سعد بن سلطان العلي مدير دار الكرامة مستشار جمعية الحكمة للمتقاعدين، والذي يزور سلطنة عُمان خلال هذه الأيام لتبادل الخبرات والمهارات. وكان في استقباله سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعي وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك في مقر ديوان عام الوزارة. وتضمنت الزيارة تقديم عرض مرئي تعريفي لمركز رعاية الطفولة، وزار الوفد دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق، حيث تمَّ استقبال الوفد بمقر الدار، وتقديم نبذة تعريفية عن الدار، والخدمات التي تقدِّمها للمُقيم، وعرض فيلم وثائقي عن الدار، إلى جانب عدد من الجلسات الترفيهية كجلسة قصص، وكلام من الدار.

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