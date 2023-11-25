ختام فعاليات ومناشط دعوية بمدارس ولاية طاقة

صلالة ـ «الخليج 365» :

اختتمت المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار، ممثلة في دائرة الوعظ والإرشاد مركز التعليم والإرشاد النسوي، المشروع الدعوي بعنوان:(نوري اكتمل) الذي استهدف أكثر من ٣٠٠ من طالبات الحلقة الثانية بالمدارس الحكومية في قطاع جبل ولاية طاقة. اشتمل البرنامج على ثلاثة محاور أساسية (الحجاب الشرعي)، و(النظافة الشخصية والمعنوية)، و(استشعار رقابة الله تعالى) وسط العديد من الوقفات الإيمانية التوعوية التي قدمتها المرشدات الدينيات بالولاية من خلال المحاضرات والعروض المرئية والأنشطة التفاعلية مثل: العصف الذهني ومسرح الذكريات واستخدام الأسلوب القصصي والمسابقات ومد جسور من الحوار والنقاش للوصول لثوابت القيم السليمة وما يصاحبها من أدلة. وذكرت وفاء بنت سالم العمرية الموجهة الدينية بأوقاف ظفار والمشرفة على البرنامج بأن البرنامج أتى انطلاقًا من أهمية مواجهة التحديات التي تعصف بهوية الفتاة المسلمة في ظل الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي في عصرنا الحديث بين السلب والإيجاب. وأضافت: إن البرنامج هدف الى توعية الفتيات من الناشئة بالحجاب الشرعي السليم الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياء وغرس مفهوم استشعار مراقبة الله تعالى في السر والعلن. مشيرة إلى أن البرنامج صاحبه إيصال منشورات يومية هادفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار خمسة أيام بهدف الوصول لأكبر شريحة متلقية من داخل وخارج المحافظة لرفع مستوى الفرد المستهدف وتذكيره بمسؤولياته مع ربه.

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