وزير الأوقاف والشؤون الدينية يفتتح جامع الرحبة بولاية بدبد

بدبد ـ من يعقوب بن محمد الرواحي:

رعى معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية ظهر أمس الأول افتتاح جامع الرحبة بولاية بدبد بمحافظة الداخلية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بولاية بدبد وعدد من مشايخ ورشداء وأهالي الولاية. وقد أمَّ المصلين وألقى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

كما ألقى الدكتور حمد بن سعيد الرحبي كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل أبناء بلدة الرحبة من أجل إنشاء هذا الجامع، مقدّمًا شكره لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية على دعمها ومساندتها وإلى شركات القطاع الخاص والشكر إلى أصحاب الأيادي البيضاء وكافة المشايخ والأهالي على دعمهم وسخائهم والشكر أيضًا لكافة القائمين على مشروع تشييد الجامع. موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالي 250 ألف ريال عماني، وقد شُيّد جامع الرحبة على قطعة أرض مساحتها 5500 متر، وبلغت مساحة البناء للجامع مع جميع مرافقه حوالي 1073 مترًا، كما بلغت مساحة الجامع الاجمالية حوالي 1000 متر، ويتّسع لحوالي 1200 مصلٍّ، كما يضم الجامع بعض المرافق الأخرى مثل: مصلى النساء مع ملحقاته ويتّسع لحوالي 50 مصلّية، بالإضافة الى غرفة الإمام وملحقاتها ومكان خاص لدورات المياة ومواضئ للرجال ومستودع خارجي، وتعتلي الجامع قبة مزخرفة بآيات من القرآن الكريم يبلغ عرضها 6 أمتار، وبارتفاع وقدره 7 أمتار، وتزين الجامع منارة يبلغ ارتفاعها حوالي 27 مترًا، بالإضافة إلى محال تجارية كوقف دائم للجامع.