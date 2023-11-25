متابعة ــ علي بن صالح السليمي:

اختتمت مؤخرا بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر التصفيات النهائية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها الـ(31) لهذا العام والتي يقيمها سنويًّا مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني.

وقد سارت تلك التصفيات النهائية للمسابقة سيرًا حسنًا ووفق ما كان مخطط لها على مستوى جميع محافظات سلطنة عمان.

حيث تم اختيار ثمانية فائزين، من الذين اجتازوا التصفيات الأولية من جميع مستويات المسابقة، وبالتالي يتم تصعيدهم جميعًا للتصفيات النهائية. وسيقام في 18 ديسمبر القادم مؤتمر صحفي لإعلان الفائزين في المسابقة برعاية سعادة حبيب بن محمد الريامي رئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، كما سيتم الإعلان عن الحفل الختامي لتكريم الفائزين الأوائل من كل مستويات المسابقة.

كانت هذه تفاصيل خبر ديسمبر القادم .. إعلان الفائزين فـي مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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