ختام دورة معالجة الضعف القرائي لدى الطلاب بالظاهرة

عبري ـ من سعيد الغافري:

اختتمت بمعهد العلوم الإسلامية بولاية عبري أمس الأول برنامج الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الظاهرة ممثلة بقسم الشئؤون الإسلامية ضمن خطة الإدارة السنوية والتي تهدف من خلالها إلى إكساب الكادر الديني المهارات المعرفية والدعوية في المجالات العملية، واستهدفت برامجها الكادر الديني بالظاهرة من أئمة ووعاظ وموجهين والتي تمحورت حول معالجة الضعف القرائي لدى الطلاب واستمرت على مدى ثلاثة أيام. وأوضح سالم بن مرزوق الوائلي رئيس قسم الشئؤون الإسلامية بالإدارة بأن برنامج الدورة التدريبية جاء بهدف الاستفادة المثلى من محاورها وتطبيق ماتم فيها من تعليم وتدريس الطلاب القرآن الكريم، ونفذها المدرب سامي بن سليمان المفرجي من دائرة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية والذي شرح فيها القاعدة النورانية وكيفية تعليم الأبناء النطق الصحيح للحروف والحركات والمدود بأنواعها المختلفة ونطق الشدات والهمزات والتفرقة بينها وأحكام النون والميم الساكنتين والتهجئة العملية شارك في برنامجها 36 موظفًا من مختلف وظائف الكادر الديني بأوقاف الظاهرة المشتغلين بتدريس وتعليم القرآن الكريم من الوعاظ والأئمة والمشرفين والموجهين والمتطوعين.

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