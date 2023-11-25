حصاد الأسبوع

– أسعد بن طارق يشارك فـي القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين

– تعزيز التعاون والعمل العسكري بين دول مجلس التعاون

– استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وبريطانيا

شهدت سلطنة عمان الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأحداث والمناسبات، فبناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ شارك صاحبُ السُّمو السَّيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاصّ لجلالةِ السُّلطان في القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (G20) التي انعقدت برئاسة دولة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي ومشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات.

وقد ألقى صاحبُ السُّمو السَّيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاصّ لجلالةِ السُّلطان كلمة خلال أعمال القمة الافتراضية نقل فيها تهاني حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم على الإصدار الناجح للبيان الختامي التوافقي لإعلان قادة العشرين في نيودلهي، والذي عكس اهتمامات مجموعة العشرين المتمثلة في تعزيز الاستقرار المالي، وجعل العولمة تعمل لصالح الجميع، فضلًا عن إعطاء الأولوية للبيئة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإصلاح البنوك، وتحسين الرقمنة والتوظيف، وتقوية صوت الدول النامية في مجموعة العشرين ضمن صنع القرار العالمي.

وفي إشارة إلى انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم لمجموعة العشرين، بيَّن سُمو السَّيد في كلمته بأنَّ هذه الإضافة ستُعزز صوت الدول النامية والجنوب العالمي، مجددًا استعداد سلطنة عُمان للتعاون مع دول مجموعة العشرين ثنائيًّا وجماعيًّا بشأن مختلف الموضوعات المتفق عليها في إعلان نيودلهي، وفيما يخصُّ القضية الفلسطينية أكد سُمو السّيد على وقوف سلطنة عُمان مع عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفقًا لحل الدولتين.

– استضافت سلطنة عُمان أعمال الاجتماع العشرين لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وبمشاركة أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع رؤساء الوفود لمجلس الدفاع المشترك بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ناقش الاجتماع الذي عُقد بفندق قصر البستان بمسقط عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارات الدفاع بدول المجلس، وسبل تعزيز التعاون والعمل العسكري فيما بينها.

وقال صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رئيس الاجتماع في كلمة له: كما تعلمون جميعًا أن دولنا ـ ولله الحمد ـ ماضية على طريق التقدم بشكل كبير في إطار التعاون القائم، محققة إنجازات في شتى المجالات، ويأتي على رأسها التعاون العسكري، ويعد اجتماعنا اليوم في مسقط تواصلًا لاجتماعات سابقة، ومن أجل الوقوف على ما تحقق من إنجازات ونتائج في المجال العسكري الخليجي المشترك لمواصلة الجهد المشترك، وترجمة للأهداف السامية النبيلة التي رسمها قادتنا أصحاب الجلالة والسُّمو ـ حفظهم الله ورعاهم ـ مؤكدين العزم جميعًا على مواصلة العمل والاستمرار في الارتقاء بقدرات القوات المسلحة لدول المجلس وتطويرها في سبيل الوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة التي نطمح إليها، وتسهم بشكل أكبر في تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس.

– استقبل صاحب السُّمو الملكي الأمير وليام أمير ويلز بقلعة وندسور صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة، والسبل الكفيلة لتطويرها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين الصديقين، إضافة لبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

– أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بإعلان دولة قطر التوصّل لاتفاق هدنة إنسانية في غزّة وتبادل عدد من الأسرى المدنيين وإتاحة دخول أعداد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية لقطاع غزة.

وثمّنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لتحقيق ذلك، معربةً عن أملها في أن يفضي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف مبادرات حقيقية وعادلة لتحقيق السلام العادل والشامل.