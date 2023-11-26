نزوى ـ «الخليج 365»:

نظمت محافظة الداخلية بالتعاون مع جمعية الصحفيين العمانية صباح أمس برنامجًا تدريبياً بعنوان:(سياسات الإعلام الاجتماعي للمؤسسات)؛ وذلك بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى. استهدف البرنامج موظفي أقسام الإعلام والتواصل الرقمي بمختلف المؤسسات الحكومية بالمحافظة وذلك بهدف تمكين الموظفين من استخدام جميع منصات الإعلام الاجتماعي وفهم الأطر والسياسات المنظمة لحسابات المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعي.

حيث قدم الدكتور خميس بن سليم أمبوسعيدي أستاذ الاتصال الجماهيري المساعد بقسم الاتصال الجماهيري بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى عرضا مرئيا تناول فيه التعريف بمنصات التواصل الاجتماعي وأنواع منصات الإعلام الاجتماعي. كما تطرق إلى الحديث عن سياسة منصات الاعلام الاجتماعي، حيث تعتبر سياسة وسائل الإعلام الاجتماعي وثيقة رسمية للمؤسسة أو الشركة أو العلامة التجارية توفر إرشادات ومتطلبات لاستخدام المؤسسة للمنصات الاجتماعية، وهي تغطي الحسابات الرسمية للمؤسسة، بالإضافة إلى كيفية استخدام الموظفين لوسائل التواصل الاجتماعي على المستويين الشخصي والمهني. كما ناقش البرنامج أسباب تطبيق سياسات الإعلام الاجتماعي في المؤسسات والتي تتمثل في الحماية من التحديات القانونية والتنظيمية، وتسهيل التنوع والشمول، كذلك منع الاختراقات الأمنية ومنع أزمات العلاقات العامة، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية في حالة حدوث أزمة، وإيضاح مسؤوليات الموظفين على وسائل الإعلام الاجتماعي وتشجيعهم على تضخيم رسالة المؤسسة. وتناول البرنامج توجهات حسابات المؤسسة على منصات الإعلام الاجتماعي، وسياسة إدارة الحسابات والتي تهدف إلى تحسين التعامل مع ما ينشر عبر منصات الإعلام الإجتماعي بالإضافة إلى كيفية التعامل مع خدمة العملاء (المستفيدين).

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تدريبي حول سياسات الإعلام الاجتماعي للمؤسسات بنزوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.