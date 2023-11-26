سلطنة عمان تشارك فـي اجتماع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بنيذرلاندز

شاركت سلطنة عمان ممثلة بعدد من الجهات المعنية (هيئة البيئة ووزارة الدفاع وهيئة الدفاع المدني والإسعاف) في الاجتماع الخامس والعشرين للسلطات الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية خلال الفترة من 22-24 نوفمبر الجاري بمقر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بنيذرلاندز . هدف الاجتماع إلى توفير منتدى للسلطات الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية لتسليط الضوء على القضايا ذات الصلة والعمل من خلالها من أجل تعزيز قدرتها على الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بالاضافة إلى توفير فرصة للأمانة والدول الأطراف للتفاعل ومناقشة سبل توفير الدعم الفعال لتنمية القدرات من خلال تقييم الاحتياجات وتبادل الممارسات الجيدة وتحسين أنشطة التصميم للبرامج الوطنية، مع تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فيما بينها من أجل تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والإقليمي.

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