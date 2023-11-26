أطفال سلطنة عمان يوجهون رسائل تضامن وحب لأطفال فلسطين بمناسبة يوم الطفل العالمي

من شجرة اللبان إلى شجرة الزيتون

كتبت ـ جميلة الجهورية:

وجَّه عددٌ من أطفال سلطنة عُمان ـ في وقفة تضامنية بمناسبة يوم الطفل العالمي ـ رسالة للمجتمع الدولي عبَّروا فيها عن قلقهم تجاه ما يحدُث لإخوانهم في الأرض المحتلَّة وقطاع غزَّة وما يتعرضون له من استهدافات كانت وما زالت تحصد أرواح الكثير منهم، وتحرمهم من كثير من الحقوق الإنسانية التي تنادي بها المنظَّمات الدولية، ليبقى الطفل الفلسطيني بنك استهداف المحتلِّ يقتل ويأسر ويجوِّع ويشرِّد كثيرًا مِنهم، ويحرمهم من دفء الأُسرة والحياة الاجتماعية الكريمة والرعاية التعليمية والصحية والإيوائية. حيث أكَّد الأطفال وهم يعيشون أفراح ذكرى العيد الوطني الثالث والخمسين المَجيد أهمية تمكين الطفل الفلسطيني من حقوقه المشروعة وحمايته في ظلِّ ما يتعرض له.

بعد المحن تأتي المنح

فهذه درَّة بنت علي البوسعيدية ترفع رسالتها لأطفال فلسطين في دعوة لأن يكونوا أقوياء وتقول: ها أنا أستمدُّ قوَّتي وصبري مِنكم، فأنتم مثال للصبر، وشهداؤكم في الجَنَّة عند الله فهم لا يشعرون بالتعب والألم، وإن شاء الله بعد المحن تأتي المنح وسيعيشون في أمن وسلام. وتضيف درَّة ومن قلب معاناتها الصحية: كُلَّما أرى معاناة الأطفال أحمد الله على كثير من النعم؛ الأمن والأمان، وأنَّني أعيش وسط أُسرة ومنزل آمن، وأحظى بالرعاية الصحية وتتوافر لي الأدوية، وأحصل على الأكسجين وأتنفس طبيعيًّا، حيث إنَّ أطفال فلسطين يعانون ولا تتوافر لهم تلك الحقوق، وأتمنى أن يعيشوا في أمن وأمان.

تساؤلات تراود تميم

تميم بن خليفة البادي يقول: أشارككم اليوم هذه المناسبة وكُلِّي أسف على ما يحدُث لأطفال فلسطين، فالحديث عَنْهم ليس بالأمر السهل، حيث إنَّني لا أستطيع أن أبعد عن مخيَّلتي صوَر القتل والدمار التي يتعرض له أطفال غزَّة فقد تأذوا كثيرَا، وقد أُزهقت أرواح كثيرة وتدمَّرَت المنازل وتشتَّت أُسرهم، فصرخاتهم عالقة في أُذني، وأسأل أُمِّي: كيف لي أن أنام على سريري بينما هم ينامون تحت الحطام؟ وكيف لي أن ألعبَ وآكلَ وأشربَ وأطفال غزَّة يصرخون ويتألَّمون من البَرد والجوع؟ ويضيف الطفل تميم: أسئلة كثيرة تراود ذهني ومخيَّلتي، لماذا لا أستطيع المساعدة؟ ولماذا حياتهم صعبة؟ هل يوجد شيء أستطيع فعله غير الدعاء؟ أستطيع أن أجنب لهم القليل من طعامي؟! تساؤلات عديدة لا تنتهي ويقول: نبكي عليكم يا أطفال غزَّة ونبكي من قلَّة حيلتنا ولكن نسأل الله أن ينصرَكم.

من شجرة اللبان إلى شجرة الزيتون

ورفعت سارة بنت عبدالله الجهورية رسالتها بمناسبة يوم الطفل العالمي وقالت: رسالتي بهذه المناسبة «لنجعل هذا العالم أكثر أمانًا للأطفال».. ففي الوقت الذي نعيش فيه نحن أطفال عُمان ـ ولله الحمد ـ الحياة السعيدة المُثلى، هناك العديد من الأطفال في مختلف دول العالم الفقيرة والمنكوبة يعيشون طفولة قاسية، وليس أكثرها قسوةً إلَّا حياة الطفل الفلسطيني المسلوب كُلَّ أساسيات واحتياجات ومباهج العيش المكفولة له بموجب اتفاقية حقوق الطفل؛ بسبب الاحتلال الصهيوني الغاصب، حرَّرهم الله تعالى مِنه. وتختم سارة رسالتها قائلة: فمن شجرة اللبان هنا على شجرة الزيتون هناك أرسل كُلَّ حُبِّي وتضامني لأطفال فلسطين الحبيبة.

جنى وحزنها على أطفال غزة

أمَّا الطفلة جنى بنت هيثم المحاربية فتقول: عمري ثماني سنوات وأعيش في بلد الخير والأمن والأمان وتحت الرعاية السَّامية لأبي الحنون السُّلطان هيثم، وأتمنَّى في يوم الطفل العالمي ونحن نعيش أيامنا الوطنية، أن يحظى كُلُّ أطفال العالم بالأمن ونَيْل حقوقهم التعليمية والصحية والترفيهية وغيرها من أساسيات الحياة. وتشير جنى إلى أنَّها في هذه الأيام تشعر بالحزن الشديد على إخوتها أطفال غزَّة في فلسطين الذين يتعرضون للظلم وبطش المحتل، وتدعو الله أن ينصرَهم، وأن تتحرَّرَ فلسطين وأن يعيشوا بسلام وأمان.

بلدي يعطيني حقوقي

كذلك الطفل محمد بن أحمد العامري يُعبِّر عن سعادته باهتمام العالم وتخصيص يوم عالمي للطفل ويقول: ما يفرحني أكثر أنَّ بلدي الجميل يعطيني حقوقي التي أتمنَّاها، فأنا أعيش في أمن وأمان بين أفراد أُسرتي وأنعم بالحنان والسعادة، وأذهب إلى المدرسة لأتعلمَ وألْعبَ وأكتشفَ وأشاركَ في أنشطة كثيرة مع أصحابي، وأتعالجَ عندما أشعر بالمرض، وأتناولَ الغذاء الصحي لكي يقوى جسمي، وأيضًا لي الحقُّ أن أعبِّرَ عن رأيي، وأتمنَّى من كُلِّ قلبي أن يعيشَ كُلُّ طفل تحقُّ له هذه الحياة الجميلة الآمنة مِثلي، خصوصًا أطفال فلسطين الذين يُحرمون من كثير من الحقوق.

إهداءات وتمنيات بالفرح

بينما اختصر الطفل يزن بن محمد الزيدي رسالته قائلًا: أتمنَّى أن أهدي أصدقائي أطفال فلسطين بالونات وحلويات حتى أستطيعَ أن أدخلَ الفرحة في قلوبهم، وأستطيعَ أستضيفهم في منزلي، ننام ونأكل ونلعب مع بعض. أمَّا مَلاك بنت أحمد البادية فتوَجِّه رسالتها إلى أحبابها في فلسطين وتقول: أحبابي أبعث لكم محبَّتي الصادقة، وأتمنَّى لكم النَّصر والسَّعادة والرَّخاء، وأسأل الله أن يحققَ لكم السَّلام والأمان، وأن يأتيَ يوم يملؤه الفرح والسَّلام لجميع أطفال فلسطين.