مسقط ـ العُمانية: زار معالي أندرياس كوتزفليدت كرافيك وزير الدولة بمملكة النرويج أمس كُلِّية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج والوفد المرافق له.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكُلِّية اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كُلِّية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. وقد رحَّب اللواء الركن بحري آمر كُلِّية الدفاع الوطني بالضيف الزائر، وتم خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الجوانب الأكاديمية والتدريبية، كما استمع إلى إيجاز عن كُلِّية الدفاع الوطني، واطلع على مرافق وأقسام الكُلِّية المختلفة. كما استقبل اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمكتبه بمعسكر بيت الفلج أمس معالي أندرياس كوتزفليدت كرافيك وزير الدولة بمملكة النرويج والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.وقد رحَّب اللواء الركن رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بوزير الدولة بمملكة النرويج، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عددٍ من الموضوعات الأكاديمية والتدريبية ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة العميد الركن جوِّي عبد الله بن فايز الظفري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وعددٌ من كبار الضباط، كما حضرها سعادة سفير مملكة النرويج المعتمد لدى سلطنة عُمان.

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة الموضوعات الأكاديمية والتدريبية المشتركة مع النرويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.