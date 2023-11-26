سلطنة عمان وروسيا تناقشان دعم وتطوير التعاون الثنائي

مسقط ـ «الخليج 365»:

استقبل المكرَّم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة أمس، معالي أندريه فلاديميرفيتش النائب الأول لمجلس الاتحاد الروسي، بحضور عدد من المسؤولين بالمجلس. في مستهلِّ اللقاء رحَّب المُكرَّم نائب الرئيس بالضيف مشيدًا بالعلاقات الوطيدة بين سلطنة عُمان وجمهورية روسيا الاتحادية، منوِّهًا في هذا الصدد بالدَّوْر الذي تضطلع به مجموعة الصداقة العمانية ـ الروسية، لدعم وتطوير التعاون الثنائي، ولافتًا إلى أهمية مثل هذه الزيارات في فتح مسارات للتعاون بين الجانبين.

كان في استقبال الوفد كُلٌّ من: المُكرَّم المهندس أحمد بن صالح الجهضمي، والمُكرَّمة السَّيدة روان بنت أحمد البوسعيدية، وسعادة خالد بن أحمد السعدي أمين عام مجلس الدولة. وتأتي الزيارة في إطار تطوير العلاقات بين مجلس الدولة ومجلس الاتحاد الروسي وتبادل الخبرات بينهما.

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