لجان مجلس الشورى تعتمد خطط أعمالها لدور الانعقاد السنوي الأول

مسقط ـ الخليج 365:

اجتمعت أمس عددًا من اللجان الدائمة بمجلس الشورى، حيث اعتمدت خطط أعمالها لدور الانعقاد السنوي الأول وذلك كل لجنة على حسب اختصاصاتها، واستنادّا إلى الصلاحيات والأدوار التي حددها قانون مجلس عمان للمجلس. فقد عقدت اللجنة التشريعية والقانونية اجتماعها الدوي الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027) م وذلك برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع إقرار خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي الأول والتي ضمت الشق التشريعي بما فيه مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وبعض مقترحات مشروعات القوانين التي يقترحها المجلس وأعضائه، كما تتضمن خطة اللجنة البت في أدوات المتابعة التي ستحال إلى اللجنة من مكتب المجلس إلى جانب تقديم الرأي القانوني حول الموضوعات المحالة إليها.

من جانب آخر، عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس اجتماعها الدوري الثاني برئاسة سعادة الدكتور أحمد سعيد بن الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، حيث تم أقرار الخطة العمل اللجنة الأقتصادية لدور الأنعقاد السنوي من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، عمل اللجنة خلال الدور القادم والتي تضمنت دراسة عدد من القوانين الاقتصادية والمالية النافذة ودراسة بعض المواضيع ذات الشأن الاقتصادي على ضوء أدوات المتابعة المحالة إلى اللجنة للدراسة من قبل مكتب المجلس. كما تم استعراض أبرز الأعمال والموضوعات المنجزة من قبل اللجنة خلال الفترة التاسعة (2019 – 2023م ).

كما عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية والمالية بالمجلس اجتماعها الدوري الثاني برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة خطة العمل للفترة القادمة وما تتضمنه من استضافات وزيارات تدعم الموضوعات التي تعتزم اللجنة دراستها خلال الدور القادم. واجتمعت كذلك اللجنة الصحية والبيئية برئاسة سعادة منصور بن زاهـــــر الحجــــــــري رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، حيث أقرت خطة عملها للدور القادم سواء فيما يتعلق بالشق التشريعي من مشروعات قوانين تحال من الحكومة أو الموضوعات المحالة من مكتب المجلس للدراسة. من جانبها، عقدت لجنة الإعلام والثقافة اجتماعها الدوري الثاني برئاسة عبد الله بن حمــــــد الحارثـــي، وبحضور أعضاء اللجنة، وتم أستعراض أعمال اللجنة خلال الفترة السابقة وخطة عملها للفترة القادمة، حيث تمت مناقشة أهم التحديات التي تواجه الإعلام المحلي والدعوة الى زيادة الاهتمام بالتراث العماني والمقومات السياحية. واجتمعت كذلك لجنة الأمن الغذائي والمائي برئاسة خـويدم بن محمد المعشنـي رئيس اللجنة، وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز إنجازات اللجنة في الفترة السابقة واعتماد خطة عمل اللجنة للفترة القادمة.