صلالة ـ عوض دهيش

اختتمت أمس فعاليات ملتقى تقنية المعلومات الثاني والذي نظمته المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ممثلة في دائرة تقنية المعلومات لمدة يومين بمشاركة عدد 30 من مدراء دوائر تقنية المعلومات والمساعدين في مختلف المحافظات التعليمية وذلك بمنتجع بمنتجع كراون بلازا صلالة

تضمنت فعاليات الملقتى في يومه الختامي على تقديم عدد من أوراق العمل جاءت الورقة الاولى بعنوان “ضوابط الأمن الإلكتروني لاستخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي” قدمها أحمد بن سليمان الغطريفي مدير دائرة الأمن الإلكتروني بديوان عام وزارة التربية والتعليم. أما الورقة الثانية جاءت بعنوان ” مستجدات التحول الرقمي ” قدمها مهند بن محسن المفرجي مدير مساعد مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات فيما قدمت مريم بنت سعيد باعوين رئيس قسم الابتكار و الأولمبياد العلمي ورقة عمل الرابعة تحت بعنوان ” دور مركز الابتكار العلمي والروبوت بتعليمية ظفار في تمكين الطلبة من أدوات الذكاء الاصطناعي “فيما جاءت ورقة العمل الخامسة والاخيرة حول “استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم المخصص” والتي قدمها ناصر بن محمد تبوك محاضر في جامعة ظفار

ومن ضمن فعاليات البرنامج شمل عدة محاور من بينها خطة وزارة التربية والتعليم في الذكاء الاصطناعي وتوجهات التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة” بالإضافة إلى محور مستجدات الدعم الفني وإدارة الأجهزة ودور المديرية العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ودوائر تقنية المعلومات بالمناطق التعليمية في تقديم الخدمات الالكترونية لمختلف المستفيدين كالموظفين والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور ومناهج التعليم ووسائل التواصل بين الناس. وفي ختام الملتقى تم تكريم المتحدثين في الملتقى والمساهمين في التنظيم.

كانت هذه تفاصيل خبر ختام ملتقى تقنية المعلومات الثاني بتعليمية ظفار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.