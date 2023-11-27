(بلدي جنوب الشرقية) يستعرض جهود خدمات (بيئة) بالمحافظة

صور عبدالله بن محمد باعلوي

عقد أمس المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية اجتماعه الدوري التاسع لهذا العام برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية، رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس حيث استضاف المجلس المختصين من الشركة العمانية لخدمات البيئة (بيئة) لتقديم عرض مرئي حول رؤية الشركة ودورها في الحفاظ على النظافة لعامة بولايات المحافظة بالإضافة إلى شرح إدارة قطاع النفايات وأنواع ومصادر النفايات والتطرق إلى مرادم البناء وآلية عمل تدوير مخلفات البناء والمخلفات الخضراء “الأشجار “واستعراض المرادم الهندسية ودورها في إعادة التدوير أضافة إلى الخدمات التي تقدمها والأنشطة والمبادرات التوعوية المنفذة.

كما تضمن الاجتماع التطرق الى عدد من المواضيع منها مشروع أعمال صيانة سد الحماية من أخطار الفيضانات بولاية صور وضوابط إقامة كاسرات السرعة وتخصيص موقع لسوق المواشي بولاية الكامل والوافي وتسكين قطع الأراضي التجارية بمنطقة خور البطح بولاية صور.

كما تم استعراض محضر لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول ظاهرة انتشار السجائر الإلكترونية بمدارس المحافظة وظاهرة انتشار الروائح الكريهة من مخلفات الأسماك بالقرب من الأماكن العامة إضافة إلى مناقشة محضري لجنة تطوير وتنمية المحافظة ولجنة نقل المخطط الصناعي القديم إلى المخطط الجديد بولاية مصيرة والتصديق على محضر الاجتماع السابق.

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