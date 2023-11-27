ندوة اجتماعية “”فتاة واعية مستعدة للحياة” بشمال الباطنة

صحار : من إبراهيم الفارسي عقدت أمس ندوة اجتماعية “فتاة واعية مستعدة للحياة” التي استهدفت عددا من الفتيات بمدارس المحافظة وبتنظيم من مدرسة أم سلمة للتعليم الأساسي وبإشراف قسم التوعية والإرشاد بتعليمية شمال الباطنة وبحضور فاضل بن سلطان المزيني مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة وذلك بجامع السلطان قابوس بولاية صحار

قالت أم كلثوم بنت الفارسية اخصائية اجتماعية ومديرة الندوة أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الفتاة وتربيتها في عالم متغير في ظل التكنولوحيا ووسائل التواصل الإجتماعي لتكون على استعداد للحياة بثقة، وأن تكون الفتاة ذات وعي يقودها نحو تحقيق النجاح وتعزيز الوعي الذاتي لمساعدة الفتيات على استكشاف هويتهن وقيمهن الشخصية، استعراض الخيارات التعليمية والمهنية وكيفية التخطيط لمستقبل مهني ناجح، وإدراك القيم الإيجابية مثل الاحترام والمسؤولية والتفاني لدى الطالبات، إضافة إلى إيجاد فرصة للطالبات ليتعلمن من تجارب وخبرات الآخرين.

تضمنت الندوة تقديم أوراق عمل ففي ورقة العمل الأولى تحت عنوان ” عناصر الوعي الذاتي ” قدمتها ليلى بنت راشد الغفيلية

اما ورقة العمل الثاني تناولت “الوعي الديني” قدمتها صفاء بنت حمد الحارثية باحثة في مجال الارشاد النفسي

فيما جاءت الورقة الثالثة تحت عنوان ” الوعي الاجتماعي” قدمتها آمنة الريسية مشرفة أولى ارشاد اجتماعي وجاءت

ورقة العمل الرابعة في “مجال وعناصر الوعي التقني فهم التكنولوجيا” قدمها طالب لسعيدي المدير المساعد لدائرة الاشراف التربوي بتعليمية شمال الباطنة.

وفي ختام الندوة تم عقد جلسة ناقشية عامة حول ما تضمنته أوراق العمل والرد على أسئلة الحضور بعدها تم تكريم مقدمي أوراق العمل.

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