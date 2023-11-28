لجنة الشباب والموارد البشرية بالشورى تناقش خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الأول

عقدت أمس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027)، وذلك برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024)م، من خلال رصد أبرز الموضوعات التي تهم الشباب والرياضة، حيث تعزم اللجنة اقتراح مشروع قانون صندوق دعم الانشطة الرياضية والثقافية والشبابية، وقد أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهميته في دعم الأندية الرياضية، وتعزيز الجانب الاستثماري للأندية.

كما ناقش الاجتماع الرغبة المبداة بشـــــــــأن تطوير منظومة قياس الأداء الفردي(إجادة) والتي تهدف الى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي وتأتي الرغبة المبداه حرصًا على إيجاد بيئة عمل إيجابية ومستقرة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطوير المنظومة بما يضمن استدامة فرص الحوافز وتنويعها، وزيادة نسب التكريم،

بما يعزز الدافعية والقبول وتحقيق معدل رضا عالي لدى الموظفين، وصولاً إلى ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق هذه المنظومة.

كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية تنفيذ برامج تدريبية في مختلف التخصصات تستهدف الباحثين عن عمل لتأهيلهم للحصول على فرص وظيفية مناسبة في سوق العمل، جاء ذلك في إطار اقتراح جملة من الحلول التي من شأنها معالجة التحديات المتعلقة بعزوف بعض الشركات عن توظيف المواطنين نتيجة ضعف بعض المهارات الفنية والتخصصية وقلة الخبرة التراكمية. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الوقوف على أسباب انخفاض نسبة التعمين في عدد من القطاعات الحيوية في القطاع الخاص بسلطنة عمان منها القطاع النفطي.