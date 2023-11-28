تواصل التصفيات النهائية لمسابقة «اقرأ للناشئة»

كتب ـ علي السليمي:

تتواصل أعمال التصفيات النهائية لمسابقة «اقرأ للناشئة» في نسختها (الثانية عشرة) للعام الجاري 2023م والتي ينظِّمها مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السُّلطاني، بكلٍّ من: محافظة الداخلية ومحافظة جنوب الباطنة، وقد تمَّ الانتهاء من التصفيات في كلٍّ من: محافظة شمال الشرقية ومحافظة شمال الباطنة ومحافظة ظفار في الأسبوع الماضي. ويهدف المركز من إقامة هذه المسابقة إلى تنمية ميول ودعم اتجاهات الناشئة نحو القراءة الحُرة وتعريفهم بأهمية القراءة في حياة الفرد والمجتمع، وربطهم بالمكتبات وتدريبهم على مهارات القراءة والاطلاع، والسعي نحو تنشئة جيلٍ واعٍ مثقف. وقد بلغ عدد المسجَّلين في مسابقة «اقرأ للناشئة» في هذا العام إلى (3444) متسابقًا ومتسابقة من مختلف محافظات سلطنة عمان، وقد لاقت المسابقة إقبالًا كبيرًا من قبل المشاركين، وتمَّ التسجيل عبر رابط المسابقة الإلكتروني:

(https:/‏/‏sqhccs.gov.om/‏iqraa). وتمحورت فكرة المسابقة في نسختها الثانية عشرة على تقسيم المتسابقين إلى مستويين اثنين: المستوى الأول للطلاب للصفوف (5، 6، 7)، حيث يقوم المتسابق بقراءة (3) كتب في موضوعات متنوعة (شخصيات وأعلام عُمانية، القِيَم والأخلاق الإسلامية، العادات والتقاليد العُمانية، السياحة في عُمان، الحضارة العُمانية، أو أية عناوين أخرى في نفس المجالات)، وتكون من اختيار المتسابق مع مراعاة الضوابط والشروط المضمنة في موقع المسابقة، وعليه قام المتسابقون بكتابة (3) ملخصات عن المواضيع التي تمَّ اختيارها من قبلهم وذلك وفقًا للمعايير التالية: (قواعد اللغة العربية، الأسلوب، الصياغة اللغوية، وضوح الفكرة والكتابة وجودة الخط). والمستوى الثاني للطلاب من الصف (8، 9، 10): يقوم المتسابق بقراءة عدد (4) كتب في موضوعات متنوعة مثل: تطوير وبناء الذَّات، الذكاء الاصطناعي، الخيال العلمي، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، الثورة الصناعية الرابعة أو أية عناوين أخرى في نفس المجالات، وعليه قام المتسابقون بكتابة (4) ملخصات عن الموضوعات المختارة من قبلهم وذلك وفقًا للمعايير التالية: (قواعد اللغة العربية، الأسلوب، الصياغة اللغوية، وضوح الفكرة والكتابة وجودة الخط.. إلخ).