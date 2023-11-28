الأمين العام بوزارة الدفاع يستقبل رئيس مجلس منظمة «الإيكاو»

مسقط ـ العُمانية: استقبل أمس معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة معالي سلفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المَدني الدولي (الإيكاو) والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان حاليًّا.

في بداية اللقاء رحَّب معالي الأمين العام بوزارة الدفاع بمعالي الضَّيف، تمَّ خلاله تبادل الأحاديث الودِّية، ومناقشة عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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