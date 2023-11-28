«بلدي ظفار» يبحث تفعيل مبادرتي «الحزام الأخضر» و«المرصد الحضري»

صلالة ـ من عوض دهيش:

عقَد أمس المجلس البلدي بمحافظة ظفار الاجتماع الدَّوري التاسع للمجلس لهذا العام. ترأَّس الاجتماع صاحب السُّمو السَّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس البلدي وذلك بالقاعة الرئيسية بمبنى المحافظة.

في بداية الاجتمع ثمَّن صاحب السُّمو السَّيد محافظ ظفار رئيس المجلس البلدي المضامين التي حملها النطق السَّامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال افتتاح دَوْر الانعقاد السنوي الأوَّل للدَّوْرة الثامنة لمجلس عُمان والذي أكَّد فيه جلالته على أنَّ دَوْر المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي المحلِّي فحسب، بل أُسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة، موجِّهًا أعضاء هذه المجالس لاستغلال ما أُتيح لهم من ممكنات، للعمل بطُرق مبتكرة، وفِكر متقدِّم تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم. بعدها اطلع أعضاء المجلس على خطط ومشاريع المتنزهات والمتنفسات داخل الأحياء السكنية التي تعمل على تنفيذها بلدية ظفار والتي تضمَّنت عرضًا مرئيًّا أوضحت مدى حرصها على استمرار عملية التشجير والتجميل ونشر المسطحات الخضراء وإنشاء الحدائق العامة في ولاية صلالة وبقية ولايات المحافظة التي تُعدُّ من المرافق الحيوية والمهمة للسكَّان وتعزيز المنظر الجمالي والحضاري.

وفي ذات الإطار، بحث المجلس مقترحات لجنة الشؤون الصحية والبيئية لتفعيل مبادرة «الحزام الأخضر» وأهدافها التي من الممكن تحقيقها بالتنسيق والشراكة مع مختلف الجهات المعنية حسب الإمكانات المتاحة. إضافة إلى مقترحات لجنة تطوير وتنمية المحافظة حول إنشاء «المرصد الحضري» لما سيكون له من دَوْر في تطوير خطط وبرامج التنمية، والارتقاء إلى مرحلة متقدمة من المعلومات بسلطنة عمان، وتحقيق تطور نوعي في إعداد المخططات التي تعكس بكفاءة السياسات العامة والتوجُّهات المستقبلية لتحقيق رؤية عُمان 2040. إلى جانب ذلك اطلع المجلس على نتائج لقاء لجنة الشؤون الاجتماعية بالمختصين من المديرية العامة للتربية والتعليم والمديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية لاستكمال بحث خطط وبرامج التثقيف الديني في المدارس وتفعيل دَوْر المرشِدين بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافةً إلى توصيات اللجنة لتفعيل استراتيجية العمل الاجتماعي.