أوكسي عمان تقدم دعما لجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة

أعلنت شركة أوكسي عُمان الراعي الرسمي لجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة عن تقديمها دعما لبرنامج التقييم وإعادة التأهيل للجمعية لمدَّة عام. ويساعد البرنامج الأطفال ذوي الإعاقة والاضطرابات النادرة وعائلاتهم وفي خدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة تأهيل المرضى الخارجيين، وخدمات مجموعة دعم الأُسرة، والأجهزة المساعدة. أُقيم حفل التوقيع على الاتفاقية بمقرِّ جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة حيث قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الشركة ستيفن لوفر الرئيس والمدير العام، ومن جانب الجمعية الدكتورة لبنى بنت حمود الخروصية أمينة سر مجلس الإدارة. وتقدِّم الجمعية مجموعة واسعة من الخدمات للأطفال الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقات إلى جانب وجود فريق متعدد التخصصات من أخصائيي العلاج الطبيعي والمعالجين المهنيين وعلماء النفس والموظفين التربويين. وقال ستيفن لوفر: سعدنا ببناء شراكة مجتمعية مع جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة للمساعدة في توفير الرعاية والموارد اللازمة للأطفال في الجمعية ودعم عائلاتهم.

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