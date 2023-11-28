جلالة السلطان والرئيس الألماني يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها فـي كافة المجالات

– مراسم استقبال رسمية لفخامة الضيف فـي قصر العلم العامر

– جلسة المباحثات الرسمية تشهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية

مسقط ـ العُمانية: استقبل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيـس جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي بدأ زيارة رسميَّة لسلطنة عُمان.

وعقَد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ وفخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيسُ جمهورية ألمانيا الاتحادية صباح أمس جلسةَ مباحثات رسميَّة بقصر العَلَم العامر.

وفي بداية الجلسة جدَّد جلالةُ السُّلطان المُعظَّم ترحيبه بفخامة الضَّيف متمنِّيًا له ولوفده المرافق طِيب الإقامة. من جانبه عبَّر فخامةُ الرئيس الضَّيف عن خالص شكره وعظيم تقديره لجلالةِ السُّلطان المُعظَّم على حفاوة الاستقبال وكرَم الضيافة وحُسن الوفادة. كما تمَّ خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبُل تعزيزها وتنميتها في كُلِّ المجالات بما يخدم مصالح الشَّعبين ويُحقِّق تطلُّعاتهما المشتركة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومُجمل التطورات الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المُتبادل.

حضر جلسةَ المباحثات من الجانب العُماني: صاحبُ السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وصاحبُ السُّمو السَّيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والمُمثل الخاص لجلالة السُّلطان، ومعالي السَّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النُّعماني وزير المكتب السُّلطاني، ومعالي السَّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيَّة، ومعالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (رئيس بعثة الشرف) وسعادة السفيرة ميثاء بنت سيف المحروقية سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب الألماني معالي الدكتور توبايس ليندنر وزير الدولة بوزارة الخارجية الاتحادية، وسعادة السفير ديريك لولكا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وسعادة السفير ولفجانج سليبرمان المدير العام للشؤون الخارجية بمكتب الرئيس الاتحادي والوفد الرسمي المرافق لفخامة الضَّيف. عقب ذلك عقد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ وفخامة الرئيس الألماني جلسة مباحثات مُغلقة اقتصرت عليهما.

وقد أُجريت لفخامة الضَّيف مراسم استقبال رسميَّة فلدى وصول الموكب المقلِّ لفخامته إلى السَّاحة الخارجية بقصر العَلَم العامرِ اصطفت كوكبة من الفرسان على جانبَي الطريق المؤدِّي إلى بوَّابة القصر ترحيبًا بفخامة الضَّيف.

وفور وصول الموكب المقلِّ لفخامته إلى السَّاحة الداخلية لقصر العَلَم العامرِ عزفت موسيقى الحرس السُّلطاني العُماني (المقطوعة المنتظرة) ونُفخت الأبواق. بعدها اصطحب جلالةُ السُّلطان المُعظَّم فخامة الضَّيف إلى منصَّة الشرف، حيث عُزف السَّلام الوطني الألماني، فيما أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيَّة لفخامة الضَّيف.

عقب ذلك صافح جلالةُ السُّلطان المُعظَّم الوفد الرَّسمي المرافق لفخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيـس جمهورية ألمانيا الاتحادية مرحِّبًا بهم ومتمنِّيًا لهم إقامة طيِّبة، ‎فيما صافح فخامة الضَّيف مستقبليه من الجانب العُماني، حيث كان في الاستقبال عددٌ من أصحاب السُّمو ورئيسا مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء ورئيس أركان قوَّات السُّلطان المُسلَّحة. ‏‎بعد ذلك توجَّه حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان المُعظَّم وفخامة الضَّيف إلى المجلس لتناول القهوة.

‎ويرافق فخامة الرئيس الألماني خلال الزيارة حرَمه ووفدٌ رسميٌّ يضمُّ كلًّا من: معالي الدكتور توبايس ليندنر وزير الدولة بوزارة الخارجية الاتحادية، وسعادة السفير ديريك لولكا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وسعادة السفير وولفجانج سليبرمان المدير العام للشؤون الخارجية بمكتب الرئيس الاتحادي وعدد من المسؤولين الألمان.