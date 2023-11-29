محافظ شمال الباطنة يستقبل وفدا من منظمة الصحة العالمية

استقبل أمس سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة فريق تقييم مدينة صحار الصحية من المكتب الإقليمي لمنظَّمة الصحَّة العالمية، حيث يقوم الوفد خلال هذه الزيارة بتقييم برنامج المُدُن المسجَّلة في الشبكة الإقليمية للمُدُن الصحية، وتستمر الزيارة لمدَّة يومين. وسيطلع خلالها الوفد على مؤشرات المدينة من خلال 80 معيارًا تندرج تحت 9 محاور رئيسية، بالإضافة إلى قيامهم بزيارات ميدانية لبعض المواقع التنموية المعززة للصحة في ولاية صحار. وأكد سعادته على أهمية ودَوْر مدينة صحار الصحية في رفع الوعي والاهتمام بالصحة العام، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا الجانب من مختلف القطاعات المرتبطة بالصحة، موضحًا عن دَوْر إدارة مدينة صحار الصحية في وضع خطط طموحة لتعزيز الجوانب الصحية والخدمية التي تساعد في إبراز الجهود الرامية لتحقيق مستويات عليا من المشاريع المرتبطة بصحة الإنسان كمشاريع الطريق والمماشي والمشاريع الرياضية والترفيهية وغيرها. تضمَّن اللقاء تقديم عرض مرئي عن المنجزات التي قامت بها مدينة صحار الصحية وأهم المبادرات المجتمعية التي قدَّمتها الدكتورة نجاة بنت محمد الزدجالية مقررة المجلس الصحي لمدينة صحار الصحية، موضحة أنَّ مدينة صحار الصحية تمَّ تأسيسها عام 2005 وفق منهجية المُدُن الصحية، وذلك بتكاتف مختلف القطاعات في المحافظة الحكومية والخاصة والأهلية. وتهدف المدينة إلى تعزيز الصحة العامة في المجتمع، ونطمح بأن تصبحَ المدينة رافدًا في رفع جودة الحياة للمجتمع ورفاهية لجميع أفراد المجتمع.