مجلس جامعة السلطان قابوس يعقد اجتماعه الأول

مسقط ـ «الخليج 365»:

عقد أمس مجلس جامعة السُّلطان قابوس اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2023/‏2024 في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة، برئاسة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رئيسة مجلس الجامعة، وبحضور صاحب السُّمو السَّيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس الجامعة، نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة وأعضاء المجلس.

واطلع المجلس على مستجدَّات سَير العمل في الجامعة في مختلف النواحي ذات العلاقة، وعلى الموقف التنفيذي لمختلف القرارات والتوصيات المتخذة من قبله، ثم شرع في استعراض جهود الجامعة المبذولة لتعزيز مهارات الطلبة من أجل مواءمتها مع متطلبات سُوق العمل ومتغيراته.

وبالنظر إلى ما يُمثِّله مستشفى جامعة السُّلطان قابوس من أهمية في قطاع التعليم الصحي في سلطنة عمان، لا سيما توفير التأهيل والتدريب الإكلينيكي النوعي بوصفه جزءًا من المنهج الدراسي؛ فقد ناقش المجلس تأطير إجراءات التدريب السريري بالمستشفى الجامعي لطلبة الجامعات والكلِّيات ومراكز التدريب الخاصة، سعيًا إلى تنظيم الطلبات السنوية التي ترد إلى المستشفى الجامعي في هذا الجانب.

كما اعتمد المجلس تقرير لجنة منح الألقاب الأكاديمية الفخرية بجامعة السُّلطان قابوس للعام الأكاديمي 2022/‏2023، وذلك بمنح لقب (أستاذ فخري) لمجموعة من الأساتذة المتقاعدين المستحقين لمعايير الحصول على هذا الألقاب؛ تقديرًا لمكانتهم العلمية وخدمتهم المتميزة للجامعة والمجتمع.