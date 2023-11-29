الرئيس الألماني يغادر البلاد بعد زيارة رسمية استغرقت 3 أيام

زار جامع السلطان قابوس الأكبر

مسقط ـ العُمانية: غادر البلاد صباح أمس فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وحرمُه بعد زيارة رسميَّة لسلطنة عُمان استغرقت ثلاثة أيام التقى فيها فخامتُه بحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ وكان في مقدمة مودِّعي فخامة الضَّيف والوفد المرافق لدى مغادرتهم المطار السُّلطاني الخاصَّ معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيَّة.

كما كان في التوديع معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات «رئيس بعثة الشرف»، ومعالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (الوزيرة المرافقة لحرم الضَّيف)، وسعادة السفيرة ميثاء بنت سيف المحروقية سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة السفير ديريك لولكا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عُمان.

ورافق فخامة الضَّيف وفد رسميٌّ ضمَّ كلًّا من معالي الدكتور توبايس ليندنر وزير الدولة بوزارة الخارجية الاتحادية، وسعادة السفير ديريك لولكا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وسعادة السفير وولفجانج سليبرمان المدير العام للشؤون الخارجية بمكتب الرئيس الاتحادي وعددٌ من المسؤولين الألمان.

وكان فخامةُ الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وحرمُه قاما بزيارة جامع السُّلطان قابوس الأكبر، في إطار زيارته الرسميَّة لسلطنة عُمان.

وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية وسعادة حبيب بن محمد الريامي رئيس مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.

واستمع فخامة الضَّيف والوفد المرافق له خلال الزيارة إلى إيجاز عن تاريخ بناء الجامع وتعرَّف على مختلف التصاميم المعمارية العُمانية والإسلامية التي بُني بها.

واطَّلع فخامتُه على المرافق التي يضمُّها جامع السُّلطان قابوس الأكبر، مثل معهد العلوم الإسلامية والمكتبة وقاعة المحاضرات والمرافق الأخرى.

وفي ختام زيارته للجامع، سجَّل فخامة الضَّيف كلمة في سجل كبار الزوَّار عبَّر فيها عن إعجابه بما يضمُّه الجامع من تصميمات رائعة وفنون معمارية تُعدُّ نموذجًا متميزًا لفنِّ العمارة الإسلامية ودَوْره في دعم وتعزيز الدراسات الإسلامية.

ورافق فخامة الرئيس الألماني وحرمُه خلال الزيارة كلٌّ من معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (رئيس بعثة الشرف)، ومعالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعددٌ من المسؤولين.