الجيش السلطاني العماني يواصل مشاركته فـي التمرين «تكامل/١» بالكويت

الكويت ـ العُمانية: يواصل الجيش السُّلطاني العُماني ـ ممثَّلًا بكتيبة الصحراء بلواء المشاة (23) ـ مشاركته في التمرين العسكري الخليجي المشترك (تكامل/‏١) المقام حاليًّا بدولة الكويت الشقيقة، بمشاركة وحدات عسكرية من القوَّات البَرِّية بالقوَّات المسلَّحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مشاركة قوَّات درع الجزيرة (المكوّن البَرِّي للقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

ويستمر التمرين العسكري الخليجي المشترك الذي يقام في الميادين العسكرية الكويتية حتى السابع من ديسمبر المقبل، وقد أظهر المشاركون بالتمرين مستوى عاليًا من الكفاءة والجاهزية القتالية، والتعامل الأمثل مع الأحداث المفترضة لمواءمة خطَّة التمرين العامة، إلى جانب القدرة العالية في إدارة العمليات القتالية المختلفة، واستخدام أحدث تقنيات التسليح والنظم العسكرية المتطورة للدول الخليجية المشاركة في التمرين.

ويهدف التمرين إلى تحقيق المزيد من العمل العسكري التكاملي المشترك بين القوَّات البَرِّية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة التهديدات والمخاطر التي قد تحيط بالمنطقة.

تأتي مشاركة الجيش السُّلطاني العُماني في التمرين في إطار الخطَّة التدريبية التي ينفِّذها مع القوَّات البَرِّية بالقوَّات المسلَّحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولإدامة المستويات القتالية العالية، وتعزيز الكفاءة العسكرية والقدرات القتالية لدى منتسبيه، إلى جانب تبادل الخبرات بما يُسهم في دعم أواصر التعاون العسكري القائم بين سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ تحقيقًا للأهداف التدريبية المتوخاة.

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