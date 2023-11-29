انتخاب رؤساء ونواب اللجان الدائمة بـ«الدولة»

مسقط ـ «الخليج 365»:

عقدت اللجان الدائمة بمجلس الدولة أمس، اجتماعاتٍ منفصلة جرى خلالها انتخاب رؤساء اللجان ونوَّابهم للفترة الثامنة لمجلس الدولة، بعد أن تمَّ توزيع المُكرَّمين على اللجان وفقًا لتخصصاتهم ورغباتهم على اللجان الخمس، وهي اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الاجتماعية والثقافية ولجنة التعليم والبحوث ولجنة التقنية والابتكار. حيث تمَّ انتخاب المُكرَّم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي لِيكونَ رئيسًا للجنة القانونية، والمُكرَّم الدكتور محمد بن سليمان الراشدي لِيكونَ نائبًا له، في حين انتخب المُكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري لِيكونَ رئيسًا للجنة الاقتصادية والمالية، والمُكرَّم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني لِيكونَ نائبًا له. كما انتخبت اللجنة الاجتماعية والثقافية المُكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري لِيكونَ رئيسًا لها خلال الفترة الثامنة، والمُكرَّمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية لِتكونَ نائبةً له، أمَّا لجنة التعليم والبحوث فقد اختارت المُكرَّم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيسًا لها، والمُكرَّم الدكتور راشد بن سيف المحرزي نائبًا له، في حين انتخب المُكرَّم الدكتور حمد بن سالم الرواحي لِيكونَ رئيسًا للجنة التقنية والابتكار، والمُكرَّم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي لِيكونَ نائبًا له.