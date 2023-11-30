طهران ـ العُمانية: نفذ عدد من سفن البحرية السُّلطانية العمانية وسفن من البحرية الإيرانية فعاليات التمرين البحري السنوي المشترك (البحث والإنقاذ 2023م)، في البحر الإقليمي الإيراني على هامش اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية العُمانية الإيرانية المشتركة المنعقدة في العاصمة طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الفترة من الـ 27 إلى الـ 30 من نوفمبر الجاري.

شهد فعاليات التمرين العميد الركن حامد بن عبدالله البلوشي مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط رئيس الجانب العُماني للجنة الصداقة العسكرية العُمانية الإيرانية المشتركة والعميد الدكتور محمّد آحادي رئيس الجانب الإيراني في اللجنة.

كما شهد فعاليات التمرين أعضاء لجنة الصداقة العسكرية العُمانية الإيرانية المشتركة للجانبين العُماني والإيراني.

ويأتي هذا التمرين البحري السنوي المشترك ضمن الخطط التدريبية التي تنتهجها قوات السُّلطان المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وإدامة الكفاءة العالية في عدد من المجالات والتخصصات العسكرية.

وقد اشتمل التمرين في إطار خطته الموضوعة على المجالات التدريبية لعمليات البحث والإنقاذ.

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ (البحث والإنقاذ 2023م) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.