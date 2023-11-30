حرم الرئيس السويسري تزور دار الأوبرا السُّلطانية مسقط وسوق مطرح

مسقط ـ العُمانية: زارت الدكتورة مورييل زيندر بيرسيه حرمُ فخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري دار الأوبرا السُّلطانية مسقط في إطار الزيارة الرسميّة الحالية لفخامة الرئيس وحرمه إلى سلطنة عُمان.

وتجوّلت الضيفة في أرجاء الدار واستمعت إلى شرحٍ موجز عن أقسامها ومرافقها وطبيعة العروض التي تقدمها في مواسمها وبرنامجها على مدار العام، إضافة إلى التجهيزات التي تضمنتها وهي من أحدث المعدات المستخدمة في مجال العروض الموسيقية العالمية.

واطّلعت خلال تجوالها على الثراء المعماري الذي يتميز به التصميم الهندسي لدار الأوبرا السُّلطانية مسقط، ويبرز فيه الإرث الثقافي المعماري العُماني ممزوجًا بالثقافة المعمارية من قارات العالم المختلفة.

كما زارت حرمُ فخامة رئيس الاتحاد السويسري سوق مطرح واطلعت على معروضاته المتنوعة القديمة والحديثة، منها المشغولات اليدوية كالفضيات والخناجر، والأسلحة التقليدية، والأقمشة التقليدية، والحلوى العُمانية، والبهارات المتنوعة.

وتعرفت الضيفة خلال تجوّلها في السوق على أزقته المختلفة وزخارفه المستوحاة من البيئة العُمانية الأصيلة، والمستخدم فيها خامات محلية حافظت على طابعه التقليدي.

جدير بالذكر أن سوق مطرح من أقدم الأسواق في سلطنة عُمان ونموذجٌ للأسواق الشرقية القديمة يمتاز بممراته الضيقة المتعرجة، المسقوفة بالخشب، وله امتداد داخل المدينة، يبدأ ببوابة تواجه بحر عُمان وطريق مطرح البحري، وينتهي ببوابة أخرى على المدينة القديمة من الجانب الذي تستقبل منه زوارها القادمين من غالبية القرى والمدن العُمانية.

ويشهد السوق زيارة كثيفة من السياح من داخل سلطنة عُمان وخارجها لما له من جمال، يبعثه عبق الماضي الجميل وروائح اللبان والبخور والعطور العربية المختلفة.

رافق حرم رئيس الاتحاد السويسري خلال الزيارتين معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم (رئيسة بعثة الشرف).