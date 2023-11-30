مراسم استقبال رسمية لفخامة الضيف بقصر العلم العامر

جلالة السلطان ورئيس الاتحاد السويسري مسارات التعاون البنّاء بين البلدين والسُّبُل الكفيلة لتطويرها

ـ تبادل الآراء حول ما تشهده المنطقة والساحتان الإقليمية والدولية من أحداث وتطورات

مسقط ـ العُمانية: استقبل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيـس الاتحاد السويسري الذي بدأ زيارة رسمية لسلطنة عُمان.

وعقد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ وفخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيـس الاتحاد السويسري \جلسةَ مباحثات رسميّة بقصر العلم العامر.

وفي مستهلّ الجلسة عبّر جلالةُ السُّلطان المعظم عن ترحيبه بزيارة فخامة الضيف لسلطنة عُمان متمنّيًا له ولوفده المرافق إقامة طيبة.

من جانبه أعرب الرئيس السويسري عن جزيل شكره وتقديره لجلالةِ سُلطان البلاد المعظم على ما لقيه ووفده المرافق من حفاوة استقبال وترحيب.

كما بحث القائدان خلال الجلسة مسارات التعاون البنّاء بين البلدين والسُّبُل الكفيلة لتطويرها في شتى القطاعات بما يعود بالنفع والخير على شعبيهما الصديقين، كما تبادل الجانبان الآراء حول ما تشهده المنطقة والساحتان الإقليمية والدولية من أحداث وتطورات إضافة إلى استعراض الأمور ذات الاهتمام المتبادل.

حضر جلسة المباحثات الرسميَّة من الجانب العُماني، صاحبُ السُّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وصاحبُ السُّمو السّيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان، ومعالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، ومعالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة (رئيس بعثة الشرف)، وسعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الاتحاد السويسري.

فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب السويسري سعادة السفير الدكتور توماس أورتل سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عُمان وسعادة السفيرة مايا تيسافي وكيلة وزارة الخارجية الاتحادية ورئيسة قسم شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسعادة السفيرة نورا كروينج روميرو رئيسة قسم الشؤون الدولية ونائبة مدير مكتب الاتحادي للصحة العامة والوفد الرسمي المرافق لفخامته.

عقب ذلك عقد حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وفخامة الرئيس السويسري جلسة مباحثات مُغلقة اقتصرت عليهما.

وقد أُجريت لفخامة الضيف مراسم استقبال رسميّة، فلدى وصول الموكب المقلّ لفخامته إلى الساحة الداخلية لقصر العلم العامرِ عزفت موسيقى الحرس السُّلطاني العُماني (المقطوعة المنتظرة) ونُفخت الأبواق.

عقب ذلك صافح جلالةُ السُّلطان المعظّم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيـس الاتحاد السويسري مرحِّبًا بهم ومتمنّيًا لهم إقامة طيّبة، فيما صافح فخامة الضيف مستقبليه من الجانب العُماني، حيث كان في الاستقبال عددٌ من أصحاب السّمو ورئيسا مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء ورئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة.

وكان فخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيـس الاتحاد السويسري وحرمُه وصل البلاد في زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان تستغرق يومين حيث كان في مقدمة مستقبلي فخامة الضيف لدى وصوله المطار السلطاني الخاص معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني.

كما كان في الاستقبال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة (رئيس بعثة الشرف) وسعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الاتحاد السويسري وسعادة السفير الدكتور توماس أورتل سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عُمان وأعضاء السفارة السويسرية بمسقط.

ويرافق فخامة الرئيس السويسري خلال الزيارة ووفد رسمي يضم كلًّا من: سعادة السفير الدكتور توماس أورتل سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عُمان وسعادة السفيرة مايا تيسافي وكيلة وزارة الخارجية الاتحادية ورئيسة قسم شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسعادة السفيرة نورا كروينج روميرو رئيسة قسم الشؤون الدولية ونائبة مدير مكتب الاتحادي للصحة العامة وسعادة السفير ولفغانغ أماديوس برولهارت المبعوث السويسري الخاص لشؤون الشرق الأوسط وعددٌ من المسؤولين في الاتحاد السويسري.