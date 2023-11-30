محاضرات وعروض مرئية وأوراق عمل في المؤتمر الدولي المشترك لطب وجراحة وأبحاث العيون

مسقط ـ العُمانية: انطلقت بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمحافظة مسقط أعمال المؤتمر الدولي المشترك لطب وجراحة وأبحاث العيون، تحت رعاية صاحبِ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

يأتي المؤتمر بتنظيم من مركز طب العيون بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، بالتعاون مع الرابطة العُمانية لطب العيون، ووزارة الصحة، ومجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب العيون، ويستمر ثلاثة أيام.

وقال سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة: إن سياحة الأعمال والمؤتمرات أحد الجوانب الأساسية التي تركز عليها وزارة التراث والسياحة؛ نظراً لتميز سلطنة عُمان بوجود البنية الأساسية والمرافق اللازمة لاستضافة مثل هذه الفعاليات لما لها من أثر اقتصادي واضح.

وأضاف أن الوزارة قامت بتنفيذ برنامج ترويج عن سلطنة عُمان لإقامة مثل هذه الفعاليات، ويأتي هذا المؤتمر كونه واحدًا من نتائج هذه الجهود لافتًا إلى أن هناك معارض ومؤتمرات وملتقيات قادمة ذات طبيعة إقليمية وعالمية.

من جانبه وضح العقيد الدكتور راشد بن محمد السعيدي، استشاري أول طب وجراحة العيون، أن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 2000 مشارك، بأكثر من 377 ورقة علمية، وأكثر من 528 متحدثًا من 42 دولة في العالم، وأكثر من 100 جلسة علمية، و28 جلسة تدريبية في مختبر المواد الرطبة، و26 حلقة عمل ودورة تدريبية.

تضمن افتتاح المؤتمر تدشين شعار الرابطة الدولية (للقرنية المخروطية)، وتوزيع جوائز ابن عميرة والميدالية الذهبية لابن الذهبي العُماني، إلى جانب افتتاح معرض المنتجات الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تشخيص وعلاج أمراض العيون المختلفة.

ويشتمل البرنامج العلمي للمؤتمر على عدد من المحاضرات والعروض المرئية والأوراق العلمية وحلقات العمل، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مختبر المحاكاة الجراحية للعيون وتقديم بثٍّ مباشرٍ لعمليات جراحية تُقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى تجارب تعليمية في علاج أمراض العيون باستخدام غرفة (الضغط العالي والأوكسجيني) وجهاز (Visumax 800) المتطور، وتصنيع العيون الصناعية.

كما يشتمل المؤتمر على تقديم جلسات وأوراق عمل تناقش عددًا من الموضوعات منها مرض المياه الزرقاء والآفاق الجديدة بشأن أبحاث الجلوكوما، ودور المرأة في طب العيون، وجلسات عن مرض القرنية المخروطية إضافة إلى معرض المصاحب حول المنتجات الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في علاج أمراض العيون المختلفة.

يهدف المؤتمر إلى اطلاع المشاركين على جديد طب العيون وتبادل الخبرات والتجارب مع المشاركين الإقليميين والدوليين والتعرف على التقنيات الجراحية الجديدة المستخدمة في تشخيص وعلاج أمراض العيون، وكيفية إجراء الأبحاث العلمية.