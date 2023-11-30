جلالة السلطان يقيم مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لرئيس الاتحاد السويسري

مسقط – العُمانية: أقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه – بضيافة قصر العلم العامر مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لفخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيـس الاتحاد السويسري والوفد المرافق له؛ وذلك بمناسبة زيارة فخامته لسلطنة عُمان. حضر مأدبة العشاء عددٌ من أصحاب السمو ومعالي الوزراء والمسؤولين. بعد ذلك ودّع جلالة السلطان المعظم فخامة الضيف، متمنيًا له طيب الإقامة فيما تبقى من زيارته، وعودًا حميدًا إلى بلاده بإذن الله تعالى.

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